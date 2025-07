Vertrautes Umfeld - Neue Position?!

In Scheubengrobsdorf fand Eichberger ein Umfeld, das ihm die nötige Zeit zur Genesung gibt. Der Kontakt zu Spielern und Trainer Daniel Gehrt - mit dem er vor drei Jahren noch selber Thüringenliga spielte - bestand ohnehin: „Aus freundschaftlichen Gesprächen wurden ernsthafte Überlegungen. Der Verein unterstützt mich auf meinem Weg zurück.“ Sportlich reizt Eichberger nicht nur die junge, talentierte Mannschaft – sondern auch eine für ihn eher ungewohnte Position - im Sturmzentrum. „Einen genauen Plan gibt es noch nicht. Aber aufgrund meiner Flexibilität kann ich jede Position begleiten. In meiner früheren Zeit bei Westvororte und in Weida hab ich überwiegend auf der 8 und 10 gespielt. Da mit Markus Schneider aber eine echte Torkonstante aufhört, ist die Idee entstanden, es mal ganz vorn zu probieren.“

Eichberger bringt also nicht nur Erfahrung mit, sondern auch die Bereitschaft, sich in eine neue Rolle einzufinden – sobald er wieder fit ist. Zunächst steht für ihn die Reha im Vordergrund, doch die Ziele mit dem Team sind klar: „Ich will den Jungs helfen, sie leiten und mit meiner Erfahrung etwas mitgeben. Wenn wir zusammenwachsen und die Saarbach-Arena zur Festung machen, ist auch ein einstelliger Tabellenplatz drin.“ Mit Tom Eichberger gewinnt der TSV Gera-Westvororte einen vielseitigen Rückkehrer, der Geduld, Führungsstärke – und vielleicht auch Tore mitbringt. Seine neue Rolle im Sturm ist ein spannendes Experiment, das vor allem eins zeigt: Er ist bereit, dort zu helfen, wo es das Team am meisten braucht.