Vertrautes Gesicht, neue Rolle

Der VfV 06 Hildesheim stellt die Weichen für die kommende Saison und setzt dabei auf einen Rückkehrer mit großer Strahlkraft: Ab dem 1. Juli 2025 übernimmt Dominik Franke die Rolle des Co-Trainers beim Oberligisten. Der frühere Kapitän und Publikumsliebling, der insgesamt 120 Pflichtspiele für die Domstadtelf absolvierte – darunter 80 in der Regionalliga – kehrt damit in neuer Funktion an die Pottkuhle zurück.