Vertrauensvorschuss trotz Rückschlag: Phönix verlängert mit Stöver

Der 1. FC Phönix Lübeck hat den Vertrag mit Offensivspieler Jonathan „Joni“ Stöver bis 2028 verlängert und setzt damit ein klares Zeichen des Vertrauens und der absoluten Überzeugung in seine Nummer Zehn. Trotz einer erneuten Bänderverletzung, durch welche Stöver aktuell zum wiederholten Mal ausfällt, bleibt er fester Bestandteil der sportlichen Zukunftsplanung der Adlerträger.

Stöver hatte sich nach einer längeren Zwangspause gerade erst zurück auf den Platz gekämpft und zu Beginn dieser Regionalliga-Spielzeit in drei Einsätzen zwei Treffer erzielt. Wie wichtig er für das Offensivspiel der Lübecker ist, zeigte aber insbesondere die Vorsaison: In der Regionalliga Nord kam Stöver auf 32 Einsätze und beeindruckende 20 Torbeteiligungen. Saisonübergreifend netzte der Sommerneuzugang von 2022 in 92 Pflichtspielen stolze 30 Mal.

Mit der Vertragsverlängerung bekennt sich der Verein ausdrücklich zu seinem Leistungsträger und dessen Qualitäten. Sportdirektor Frank Salomon stellt dabei die langfristige Perspektive über kurzfristige Rückschläge: „Es besteht kein Zweifel daran, dass Joni nach seiner Pechsträhne in Zukunft wieder nachhaltig zu einer wichtigen Stammkraft für uns werden wird. Er kam damals als eines der größten Talente aus der Region zu uns und zählt inzwischen zu den besten Spielern der Regionalliga Nord. Beide Seiten verspüren auch nach vier Jahren noch immer die Motivation, weiterhin erfolgreich zusammenzuarbeiten – das ist ein schönes Signal.“