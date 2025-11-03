Vertrauensbruch: TSV Steinbach trennt sich von Geschäftsführer Lepore

Der TSV Steinbach Haiger hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Geschäftsführer Giuseppe Lepore getrennt. Wie der hessische Regionalligist am Montag bestätigte, wurde dem 51-Jährigen bereits am vergangenen Donnerstag die außerordentliche Kündigung übergeben. Hintergrund der Entscheidung ist ein schwerwiegender Vertrauensbruch zwischen Lepore und dem Vereinsvorstand.

In der offiziellen Mitteilung des Vereins heißt es: „Hintergrund für diese Entscheidung ist, dass wichtige und wesentliche Informationen, über die Herr Lepore Kenntnis hatte, nicht an den Vorstand weitergegeben wurden. Nach einhelliger Auffassung im Vorstand hätte dies zwingend erfolgen müssen, insbesondere da es sich hier um einen Vorgang mit besonderer Tragweite handelt.“

Im Rahmen der internen Aufarbeitung seien zudem „noch weitere Punkte festgestellt“ worden, wie der TSV erklärte. Vorstandssprecher Roland Kring bezeichnete das Verhalten des früheren Geschäftsführers als „gravierenden Vertrauensbruch gegenüber dem Vorstand und Verein“, weshalb man sich zu einer sofortigen Trennung entschieden habe. Über die genauen Hintergründe machte der Klub „im Interesse aller beteiligten Personen“ keine weiteren Angaben.