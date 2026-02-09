Vertrauensbeweis: SV Bavenstedt verlängert mit Mahdy El Saleh Der Landesligist bindet seine Nummer 10 langfristig von p.s. · Heute, 13:22 Uhr · 0 Leser

Der SV Bavenstedt setzt weiter auf Kontinuität – und auf das Potenzial seiner Nummer 10. Mahdy El Saleh hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Damit bekennt sich der Landesligist klar zu einem Spieler, dessen erste Saison im Trikot der Bavenstedter bislang von einer schweren Verletzung geprägt war, sportlich aber dennoch Hoffnung macht.

Der 22-Jährige war im vergangenen Sommer vom VfV Borussia 06 Hildesheim nach Bavenstedt gewechselt und sollte die Offensive beleben. Doch bereits im September 2024 erlitt El Saleh im Spiel gegen Ramlingen eine schwere Knieverletzung, die ihn jäh ausbremste. In der laufenden Landesliga-Saison kam der Offensivspieler bislang lediglich zehnmal zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor – Zahlen, die seinem eigentlichen Einfluss auf das Spiel nur bedingt gerecht werden. Es folgte eine lange und kräftezehrende Phase der Rehabilitation. Nach einer erfolgreichen Operation beim Kniespezialisten Dr. Kregehr arbeitete El Saleh intensiv an seinem Comeback. Physio-Behandlungen, gezielter Aufbau im Kraftraum bei Fitnesspartner MIVIDA sowie Reha-Training auf dem Rasen bestimmten seinen Alltag über Wochen und Monate hinweg. Schritt für Schritt kämpfte sich der junge Offensivmann zurück.

Anfang November war es dann so weit: Beim 4:0-Erfolg gegen Halvestorf feierte El Saleh sein Saisondebüt – ein wichtiger Moment nach langer Leidenszeit. Inzwischen trainiert er wieder voll mit der Mannschaft und ist fester Bestandteil des Kaders. Dass der SV Bavenstedt den Vertrag mit El Saleh verlängert hat, ist vor diesem Hintergrund mehr als eine formale Entscheidung. Es ist ein klares Zeichen des Vertrauens. Sportdirektor Darius Schwientek unterstreicht die Bedeutung des Spielers für die sportliche Zukunft des Vereins:

„Mahdy ist ein junger und entwicklungsfähiger Spieler, der sehr viel Potenzial mit sich bringt. Sein bisheriger Weg verlief aufgrund der Verletzung noch nicht optimal. Mit seiner Rückkehr in den Kader bekommen wir mit seiner Schnelligkeit und Dribblings nicht nur mehr Qualität, sondern auch geschärftes Spielverständnis für unsere Offensive“.