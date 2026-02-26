Vertrauensbasis fehlt: Spelle-Venhaus handelt konsequent

Der SC Spelle-Venhaus hat U23-Trainer Bodo Gadomski mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Ausschlaggebend waren Differenzen in der Zusammenarbeit und eine fehlende Vertrauensbasis zwischen Trainer, Mannschaft und sportlicher Leitung.

Der Fußball-Bezirksligist begründet die Entscheidung mit Differenzen in der Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der offenen und transparenten Kommunikation. In den vergangenen Wochen habe sich gezeigt, dass die notwendige Vertrauensbasis zwischen Trainer, Mannschaft und sportlicher Leitung nicht mehr in dem erforderlichen Maß vorhanden gewesen sei, um eine erfolgreiche und nachhaltige Entwicklung der U23 sicherzustellen.

Gadomski hatte dem Verein bereits im Dezember für die Saison 2026/27 zugesagt. Inzwischen teilte er jedoch mit, den SC Spelle-Venhaus bereits im Sommer verlassen zu wollen. Zudem wurde bekannt, dass er sich bereits mit einem anderen Verein geeinigt hat.

Der Verein betont die Bedeutung von Verlässlichkeit, klaren Absprachen und Ehrlichkeit. Nach intensiven internen Gesprächen sei festgestellt worden, dass diese Grundprinzipien zuletzt nicht mehr ausreichend erfüllt worden seien. Eine weitere Zusammenarbeit erschien aus Sicht der sportlichen Leitung nicht mehr zielführend.

Ungeachtet der Entscheidung bedankt sich der SC Spelle-Venhaus bei Gadomski für seinen Einsatz und wünscht ihm für seinen weiteren Weg alles Gute.

Die Betreuung der U23 wird bis auf Weiteres intern geregelt. Über weitere personelle Entscheidungen will der Verein zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

