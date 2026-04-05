Vertrauen und Entwicklung: Avcioglu und Özgen bleiben an Bord

Nach der erfolgreichen Verlängerung von Justin Conrad kann Fortuna Kassel die nächsten wichtigen Personalentscheidungen vermelden: Auch Selim Avcioglu und Oguzhan Özgen bleiben dem Verein über die laufende Saison hinaus erhalten.

Beide Spieler haben in einer insgesamt schwierigen Spielzeit Charakter gezeigt und sich trotz der Herausforderungen sichtbar weiterentwickelt. Vor allem ihre technischen Fähigkeiten, ihre Ruhe am Ball und ihr Spielverständnis haben immer wieder aufblitzen lassen, welches Potenzial in ihnen steckt.

Der Verein ist überzeugt davon, dass beide Spieler noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung angekommen sind. Genau hier setzt die gemeinsame Zukunftsplanung an: Fortuna Kassel möchte mit Selim Avcioglu und Oguzhan Özgen gezielt die nächsten Schritte gehen und sie weiter fördern, um ihr volles Leistungsniveau konstant auf den Platz zu bringen.