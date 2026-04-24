Vertrauen trotz langer Pause

– Foto: Sascha Wolff

Der FSV Rot-Weiß Wolfhagen treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und kann dabei auch künftig auf Robin Schmacke bauen. Nachdem zuletzt bereits Rick Christof und Marcel Fischer ihre Zusagen für die kommende Spielzeit gegeben hatten, vermeldeten die „Wölfe“ nun den Verbleib des Mittelfeldspielers.

Im Mittelpunkt steht diesmal jedoch Schmacke. Der vor der Saison nach Wolfhagen gekommene Akteur hat nach langer Verletzungspause und intensiver Reha erst kürzlich sein Comeback im Trikot des FSV gefeiert. Umso größer dürfte im Verein die Bedeutung seiner Zusage sein. Denn sie steht nicht nur für personelle Kontinuität, sondern auch für das Vertrauen in einen Spieler, der nach schwierigen Monaten wieder Anschluss gefunden hat.

Während Christof als Rückhalt im Tor und Fischer als Teil der Offensivabteilung wichtige Bausteine im Kader bleiben, richtet sich der Blick nun auf Schmacke als weitere Personalie im Neuaufbau für die kommende Runde. Für den FSV Wolfhagen ist seine Verlängerung ein weiteres Signal, dass der Verein Schritt für Schritt an einer eingespielten und belastbaren Mannschaft für die Saison 2026/27 arbeitet.