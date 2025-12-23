Vertrauen in den eingeschlagenen Weg

Mit dieser Entscheidung honoriert der ESV die engagierte und erfolgreiche Arbeit des Trainertrios, das maßgeblich zur positiven sportlichen Entwicklung der Mannschaft beigetragen hat. Zugleich sendet der Verein ein klares Signal für Stabilität und Vertrauen in die eingeschlagene sportliche Ausrichtung.

Restprogramm ESV Weiterode



21. Spieltag: (A) SG Gudegrund/Konnefeld (16.)

22. Spieltag: (H) SV Wölf (4.)

23. Spieltag: (A) SG Praforst (7.)

24. Spieltag: (H) SG Rotenburg/Lispenhausen (8.)

17. Spieltag: (A) SG Dittlofrod/Körnbach (3.)

25. Spieltag: (A) Hünfelder SV 1919 II (6.)

26. Spieltag: (A) SV 1920 Steinbach II (12.)

18. Spieltag: (H) FSG Bebra (1.)

27. Spieltag: (H) FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen (14.)

19. Spieltag: (A) VfL Philippsthal (10.)

28. Spieltag: (A) SG Haunetal (15.)

29. Spieltag: (H) SG Eiterfeld/Leimbach II (9.)

31. Spieltag: (A) Blau-Weiß Großentaft (2.)

32. Spieltag: (H) SG Dittlofrod/Körnbach (3.)

33. Spieltag: (H) FSG Jossatal (13.)

Tabelle

1. FSG Bebra (Ab) 17 11-4-2 57:24 37

2. Blau-Weiß Großentaft (Auf) 17 10-2-5 41:22 32

3. SG Dittlofrod/Körnbach 14 10-1-3 46:30 31

4. SV Wölf 16 8-4-4 39:31 28

5. ESV Weiterode 15 8-3-4 30:28 27

6. Hünfelder SV 1919 II 15 8-2-5 35:17 26

7. SG Praforst (Auf) 15 8-1-6 36:28 25

8. SG Rotenburg/Lispenhausen 15 8-1-6 29:23 25

9. SG Eiterfeld/Leimbach II 17 8-1-8 41:36 25

10. VfL Philippsthal (Auf) 17 7-1-9 38:54 22

11. SG Ausbach/Friedewald 16 5-2-9 22:34 17

12. SV 1920 Steinbach II 15 4-4-7 37:42 16

13. FSG Jossatal 16 4-4-8 20:33 16

14. FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen 15 2-6-7 17:34 12

15. SG Haunetal 16 3-2-11 22:35 11

16. SG Gudegrund/Konnefeld 16 2-2-12 24:63 8

17. FSV Hohe Luft Hersfeld zg. 0 0-0-0 0:0 0