Vertrauen, Entwicklung, Erfolg: Oberliga-Trainerduo verlängert

Der TSV Essingen setzt weiter auf Kontinuität. Cheftrainer Simon Köpf und Co-Trainer Patrick Auracher haben ihre Verträge beim Oberligisten um zwei weitere Jahre verlängert. Eine Entscheidung, die nach den vergangenen Jahren kaum überrascht – und dennoch bemerkenswert ist.

Das Vertrauen zahlte sich aus. Der TSV holte ab dem neunten Spieltag noch 48 Punkte und schaffte auch in der zweiten Oberligasaison den Klassenerhalt. Die positive Entwicklung setzt sich auch in der laufenden Saison fort: Nach 19 Partien überwintern die Essinger mit 31 Zählern auf Rang vier – ein großer Erfolg für alle Beteiligten.

Am 14. September 2024 stand der TSV Essingen nach einer 0:1-Niederlage gegen den FC Zuzenhausen mit null Punkten aus acht Spielen am Tabellenende der Oberliga. Ein Gegentor in der Nachspielzeit hatte die nächste Pleite besiegelt. An vielen anderen Standorten wäre spätestens zu diesem Zeitpunkt ein Trainerwechsel erfolgt. In Essingen entschieden sich die Verantwortlichen dagegen – und hielten am eingeschlagenen Weg fest.

Köpf zeigt sich dankbar

Cheftrainer Simon Köpf blickt dankbar auf die schwierige Phase zurück: „Der Verein hat zu mir gehalten, nachdem wir mit acht Niederlagen in Folge gestartet sind. Andere wären längst in Panik verfallen. Bei mir gab es nie Diskussionen. Eher wäre ich damals noch selbst zurückgetreten“, sagt der 38-Jährige rückblickend.

Eine zentrale Rolle spielt dabei auch die enge Zusammenarbeit mit dem sportlichen Leiter Lars Eisenmann. „Es ist ein Genuss, mit Lars zusammenzuarbeiten. Er macht einen Riesenjob. Wir verstehen uns blind“, betont Köpf. Eisenmann gibt das Lob zurück: „Die Zusammenarbeit beruht auf enormer gegenseitiger Wertschätzung. Da schließe ich das gesamte Trainerteam mit Patrick Auracher, Jens Malitzke und Thomas Traub ein. Die Entwicklung der Mannschaft und des Vereins unter Simons Leitung ist top.“

Starke Hinrunde trotz Ausfällen

Besonders hervor hebt Eisenmann die Leistungen in der aktuellen Saison: „Der Start war Weltklasse. Wenn man sieht, dass mit Gökalp Kilic, Yusuf Coban und Alessandro Abruscia in der Hinrunde unsere komplette Schaltzentrale ausgefallen ist, muss man diese Resultate noch höher bewerten.“

Ein wichtiger Faktor ist dabei der spielende Co-Trainer Patrick Auracher. Der kürzlich 36 Jahre alt gewordene Innenverteidiger fühlt sich in Essingen nach wie vor sehr wohl: „Der Verein ist mittlerweile wie ein zweites Zuhause für mich. Die Kurve zeigt seit Jahren nach oben. Wir schaffen es immer wieder, junge Spieler an den Oberligafußball heranzuführen und zu entwickeln. Dazu haben wir eine klare Spielidee und arbeiten sehr akribisch.“

Auracher möchte auch künftig so oft wie möglich auf dem Platz stehen: „Wenn ich fit bin, will ich spielen. Bei mir gilt wie für jeden anderen auch das Leistungsprinzip. Wenn andere besser sind, dann sollen sie spielen. Noch habe ich das Niveau für die Oberliga – wie es in einem Jahr aussieht, wird man sehen.“

Bodenständigkeit als Prinzip

Bei aller Euphorie bleiben die Verantwortlichen realistisch. Über allem steht weiterhin der Klassenerhalt. „Nahezu jedes Spiel ist auf Messers Schneide. Wir sind gut beraten, auf dem Boden zu bleiben. Wenn jemand einen Höhenflug bekommt, gibt es ein Gespräch mit Simon oder mir – und dann ist das Thema erledigt“, sagt Eisenmann. Auch in dieser Saison wolle man zunächst den Ligaverbleib perfekt machen, ehe über andere Ziele gesprochen werden könne.

Mittelfristig soll sich der TSV Essingen als gestandener Oberligist etablieren. Eisenmann weiß jedoch um die Herausforderungen: „Es ist jedes Jahr eine verdammt schwierige Aufgabe, eine schlagkräftige Truppe für die Oberliga zusammenzustellen. Die Konkurrenz schläft nicht.“

Köpf sieht den Verein gut aufgestellt: „Wir haben viele junge Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. Darin sehen wir die große Chance, uns weiter zu verbessern. Die Oberliga ist für uns jedes Jahr eine riesige Herausforderung. Mein Anspruch ist immer, besser zu sein als im Jahr zuvor.“

Und ein Traum schwingt bei Köpf ebenfalls mit: „Natürlich wäre es etwas Besonderes, im Pokal einmal richtig weit zu kommen und vielleicht ein Highlight-Spiel im DFB-Pokal zu erleben.“ Der Pokaltraum bleibt in dieser Saison unerfüllt. Doch der TSV Essingen ist dabei, die erfolgreichste Spielzeit seiner Vereinsgeschichte zu spielen. Dass das Trainerteam nun langfristig verlängert hat, passt zu einem Verein, der in schwierigen Momenten auf Vertrauen gesetzt hat – und damit richtig lag.



