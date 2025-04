Vertragsverlängerungen, Neues Trainerduo, Sportgerichtsurteile

Das teilt der Verein über Instagram mit:

Altbewährtes trifft auf neue Energie – Sportfreunde Aach setzen ab Sommer auf das Trainerduo Albert Reim und Karlheinz Stoll

Eine erfreuliche Nachricht für alle Freunde des gepflegten Amateurfußballs: Die Sportfreunde Aach präsentieren mit Beginn der neuen Saison ein Trainerduo, das sowohl Erfahrung als auch emotionale Verbundenheit zum Verein mitbringt. Mit Albert Reim und Karlheinz Stoll übernehmen zwei Persönlichkeiten das Ruder, die nicht nur tief in der Vereinsgeschichte verwurzelt sind, sondern auch für Werte wie Leidenschaft, Gemeinschaft und Verlässlichkeit stehen.

Was heute als Ausnahme gilt, ist in Aach gelebte Realität: Die Entscheidung über das künftige Trainerteam wurde von der Mannschaft selbst getroffen – und das einstimmig. Eine klare Bestätigung für den Weg der aktiven Einbindung und des gegenseitigen Vertrauens, den die neuen Abteilungsleiter Kevin Pinto und Lukas Schnaars konsequent weiterverfolgen. In mehreren Gesprächen wurde sondiert, diskutiert und gemeinsam abgewogen – mit dem klaren Ziel, eine Lösung zu finden, die sportlich wie menschlich zur DNA der Sportfreunde passt.

Albert Reim, in Aach kein Unbekannter, spielte über zehn Jahre lang im Trikot der Sportfreunde und sammelte als Jugendtrainer wertvolle Erfahrung an der Seitenlinie, bevor ihn ein beruflich bedingter Umzug zum SV Harthausen führte. Dort blieb er dem Fußball treu. Nun kehrt er zurück – und übernimmt erstmals ein Traineramt im aktiven Herrenbereich. Seine Rückkehr ist mehr als ein sportlicher Wechsel: Sie ist ein Heimkommen zu Freunden, Mitspielern und einem Verein, der ihm immer am Herzen lag.

Karlheinz Stoll, der zweite Teil des neuen Trainerduos, gilt längst als Aacher Fußballinstitution. Nach seiner Tätigkeit im Jugendbereich der Sportfreunde übernahm er 2010 erstmals die Verantwortung bei den Aktiven. 2013 gelang ihm gemeinsam mit Co-Trainer Thomas Buhl der lang ersehnte Aufstieg. In den Folgejahren verpasste er mit seiner Mannschaft den Durchmarsch in die Bezirksliga nur denkbar knapp. Nach einer erfolgreichen Station in Hallwangen folgte das zweite Engagement in Aach mit Kevin Haase.

Vor zwei Jahren legte er das Traineramt auf eigenen Wunsch nieder – doch die Liebe zum Fußball blieb. Nach einem Jahr beim SV Tumlingen folgt nun der nächste Akt seiner Fußballgeschichte in Aach.

„Mit Albert und Karlheinz gewinnen wir nicht nur ein kompetentes Trainerteam, sondern auch zwei Persönlichkeiten, die den Verein kennen, verstehen und weiterentwickeln wollen“, erklärt Abteilungsleiter Kevin Pinto. Auch Co-Leiter Lukas Schnaars zeigt sich begeistert: „Die beiden stehen für Kontinuität, Erfahrung und Nähe zur Mannschaft – genau das, was wir für die kommende Saison brauchen.“

Die Sportfreunde Aach freuen sich auf eine neue Ära unter altbewährter Führung – getragen von Zusammenhalt, Herzblut und einer großen Portion Fußballliebe.