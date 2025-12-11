Vertragsverlängerungen für die Saison 2026/27 Trainerteam Can Özalp & Genci Bujupi bleiben beim SC Lüstringen Verlinkte Inhalte KL Osnabrück St. B Lüstringen

Laut der nachfolgender Presse-Information des SC Lüstlingen - die uns Sascha Krolik übermittelte - hat der Kreisligist SC Lüstringen in den vergangenen Tagen einige Weichen für Zukunft gestellt. Nach nur einem halben Jahr steht fest: Das Trainerteam des SC Lüstringen bleibt auch in der kommenden Saison 2026/2027 an Bord – und damit ist die wichtigste Frage für die Zukunft frühzeitig geklärt. Schon in den vergangenen Monaten war deutlich zu spüren, dass beim SCL wieder etwas entsteht. Nach Jahren, die für den Verein nicht immer einfach waren, hat das Trainerteam gemeinsam mit den Jungs eine neue Energie entfacht und einen frischen Weg eingeschlagen. Ob die neue Kabine, die Weiterentwicklung auf und neben dem Platz und der ganz starke Zusammenhalt innerhalb der neu formierten Mannschaft – überall merkt man den Wandel.

Can Özalp & Genci Bujupi – unser Osnabrücker Erfolgsduo Can Özalp und Genci Bujupi sind in Osnabrück seit Jahren als eingespieltes Duo bekannt – und genau diese besondere Beziehung zeigt sich in ihrer täglichen Arbeit beim SC Lüstringen. Mit ihrer klaren Linie, ihrem hohen Anspruch und einer sehr disziplinierten sowie strukturierten Trainingsphilosophie haben sie neue Maßstäbe gesetzt. Sie stehen für Leidenschaft und Zusammenhalt. Wir sind unglaublich glücklich, diese beiden starken Trainer an unserer Seite zu haben.

Ali Ahmed – Spieler & Co-Trainer mit großer Wirkung Auch Ali Ahmed verlängert seinen Vertrag – als Spieler und Co-Trainer. In der Umgebung ist er als einer der besten Sechser bekannt: zweikampfstark, spielintelligent und mit enormer Übersicht. Mit seinem Fachwissen, das er nun als Co-Trainer weiter vertiefen möchte, ist diese erweiterte Rolle der perfekte nächste Schritt. Ali bringt Qualität auf dem Platz sowie neben dem Platz wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung des gesamten Teams. Ein wichtiger Baustein unserer Zukunft.