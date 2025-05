Vertragsverlängerungen beim TSV Obermelsungen

Der TSV Obermelsungen freut sich mitteilen zu können, dass bereits mit einem Großteil des bestehenden Kaders Vertragsverlängerungen vereinbart wurden, die für eine stabile Basis in der kommenden Saison sorgen.

„Wir setzen unseren eingeschlagenen Weg konsequent fort und kombinieren erfahrene Spieler mit jungen Talenten, die wir behutsam heranführen. Dass ein Großteil der Mannschaft bereits jetzt ligaunabhängig verlängert hat, zeigt, dass in Obermelsungen gute Arbeit geleistet wird. Wir hoffen, dass diese Entscheidungen positive Impulse für den Ligaendspurt und den angestrebten Klassenerhalt in der Gruppenliga geben“, erklärte Vorstandsvorsitzender Ralf Hruschka. Die Gespräche mit den ausstehenden Spielern verlaufen parallel und sollen in den nächsten Wochen abgeschlossen werden.

Zu den Spielern, die ihre Zusage gegeben haben, zählen unter anderem Benedikt Kaiser, der aus der eigenen Jugend stammt und nun in seiner zweiten Gruppenliga-Saison spielt. Maximilian Kraushaar hat sich nach seinem Wechsel vom FC Körle als unumstrittener Stammspieler etabliert und führt die interne Scorerliste an.