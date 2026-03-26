Vertragsverlängerungen bei FC Bosporus Kassel

Der FC Bosporus setzt ein deutliches Ausrufezeichen für die kommende Saison und treibt seine Personalplanungen mit Hochdruck voran! 🚀 Wie der Verein heute offiziell bekannt gab, wurden wichtige Weichen im Kader gestellt.

Leistungsträger Memduh Eryılmaz hat seinen laufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Mit seiner Erfahrung und seinen Führungsqualitäten bleibt er ein absoluter Schlüsselfaktor für den Erfolg des Teams. Die Freude im Verein ist

„Memduh ist ein Vorbild auf und neben dem Platz. Dass er bleibt, ist ein starkes Signal an die ganze Mannschaft!“ 🗣️💪

Frisches Blut für die Zukunft: İsmail Hassan verlängert ebenfalls ✨

Neben der erfahrenen Stütze Eryılmaz setzt der Verein auch weiterhin auf seine jungen Wilden. Mit İsmail Hassan hat eines der Talente des Vereins seinen Vertrag verlängert. 🌟 Der junge Spieler hat in der laufenden Saison bereits gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt, und soll beim FC Bosporus den nächsten großen Entwicklungsschritt machen. 📈

Weitere Abschlüsse stehen kurz bevor ⏳

Die Unterschriften von Eryılmaz und Hassan sind jedoch erst der Anfang einer ganzen Reihe von positiven Nachrichten. Nach Informationen aus dem Vereinsumfeld befinden sich die Gespräche mit weiteren Spielern bereits in der finalen Phase. 🤝

Es wird erwartet, dass der Club in den kommenden Wochen weitere Vollzugsmeldungen präsentieren kann, um das Grundgerüst des Kaders frühzeitig für die neue Spielzeit zu festigen. 🏟️🔥

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