Vertragsverlängerungen am Biener Busch sichern Kontinuität Vier Schlüsselspieler bleiben dem SV Holthausen Biene treu – Erfahrung und Identifikation im Fokus von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Holthausen Biene setzt auf Kontinuität: Mit den Vertragsverlängerungen von Tim Feldhaus, Simon Hüer, Lion Wedekind und Nino Krasnenko bleiben vier erfahrene Spieler auch über die Saison 2026/27 hinaus an Bord.

Erfahrung trifft auf Nachwuchspotenzial Der SV Holthausen Biene setzt seine Strategie der langfristigen Kontinuität fort. Vier Spieler verlängerten ihre Verträge und stehen damit für Stabilität, Erfahrung und starke Vereinsidentifikation. Tim Feldhaus prägt das Mittelfeld seit mehreren Spielzeiten. Mit Erfahrungen aus der Landes- und Oberliga Niedersachsen und einem Hintergrund beim SC Spelle-Venhaus II überzeugt Feldhaus durch hohe Einsatzbereitschaft und konstante sportliche Präsenz.

In der Defensive sorgt Simon Hüer für Ruhe und Stabilität. Der junge Abwehrspieler, zuvor im Nachwuchsbereich des SV Meppen aktiv, sammelte Spielpraxis in der U17-Bundesliga und den U19-Nachwuchsligen. In der Oberliga Niedersachsen zählt Hüer bereits zu den regelmäßigen Einsatzkräften. Für offensive Akzente sorgt Lion Wedekind. Nach Stationen beim SV Vorwärts Nordhorn bringt er Erfahrung aus Bezirks- und Landesliga mit. Seit seinem Wechsel nach Holthausen Biene ist er ein fester Bestandteil des Oberliga-Angriffs und überzeugt durch kontinuierliche Leistungen.