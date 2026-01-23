Vertragsverlängerung von Zeljko Draskovic

Die SGM Heuberg setzt auch bei der 2. Mannschaft auf Kontinuität:

Zeljko Draskovic hat seinen Vertrag verlängert und wird das Team auch in der Saison 26/27 als Spielertrainer betreuen. Damit geht Draskovic in seine zweite Saison bei der SGM Heuberg.

Seit seinem Amtsantritt hat Zeljko Draskovic klare Strukturen in der Mannschaft etabliert und wichtige Impulse sowohl auf als auch neben dem Platz gesetzt. Trotz eines aktuell noch ausbaufähigen Tabellenplatzes zeigt die Entwicklung der Mannschaft eine positive Richtung, die Verantwortlichen und Trainerteam gleichermaßen überzeugt hat.