Vertragsverlängerung von Zeljko Draskovic

Die SGM Heuberg setzt auch bei der 2. Mannschaft auf Kontinuität:
Zeljko Draskovic hat seinen Vertrag verlängert und wird das Team auch in der Saison 26/27 als Spielertrainer betreuen. Damit geht Draskovic in seine zweite Saison bei der SGM Heuberg.
Seit seinem Amtsantritt hat Zeljko Draskovic klare Strukturen in der Mannschaft etabliert und wichtige Impulse sowohl auf als auch neben dem Platz gesetzt. Trotz eines aktuell noch ausbaufähigen Tabellenplatzes zeigt die Entwicklung der Mannschaft eine positive Richtung, die Verantwortlichen und Trainerteam gleichermaßen überzeugt hat.
Zeljko Draskovic äußert sich wie folgt zur Vertragsverlängerung:
„Bis jetzt gefällt es mir beim Verein sehr gut, da ich hier endlich eine klare Struktur gefunden habe, die mir als Spielertrainer wichtig ist. Ich bin mit meinem Team sehr zufrieden, auch wenn unser aktueller Tabellenplatz noch ausbaufähig ist, und ich möchte sowohl mannschaftlich als auch sportlich gemeinsam mit der Mannschaft den nächsten Schritt machen. Für mich ist hier definitiv noch nicht Schluss, und ich sehe weiterhin großes Potenzial in unserer gemeinsamen Entwicklung.“
Die SGM Heuberg freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Zeljko Draskovic und blickt optimistisch auf die kommende Saison 26/27.