Vertragsverlängerung von U23-Talent Vu ist wichtig

Auch wenn Simon Vu ein eigenes Tor beim Testspiel bei Heracles Almelo in den Niederlanden verwehrt blieb, spätestens mit seinem mutigen Auftritt dort hat er die meisten Fortunen auf seine Seite gezogen – und das nicht nur, weil er kurz darauf den Treffer zum 3:1-Endstand eingeleitet hatte. Doch auch bevor der 19-Jährige in seinen ersten Minuten für die Profis einen richtig guten Eindruck hinterließ, hatte er im Trikot der Düsseldorfer überzeugen können. Im Sommer schaffte Vu den Sprung von den A-Junioren in die U23 und fand sich dort in kürzester Zeit so gut zurecht, dass ihm kaum anzusehen war, dass er eigentlich gerade erst seine ersten Schritte im Herrenbereich macht. Am wohlsten fühlt er sich dabei zwischen den Strafräumen, glänzt mit einer riesigen Arbeits- und Laufbereitschaft, zeigt ein starkes Spielverständnis und ist ohne Zweifel ein elementarer Bestandteil der „Zwoten“.

Und so ist wenig verwunderlich, dass Fortuna vor ein paar Tagen den Vertrag des talentierten Mittelfeldakteurs vorzeitig verlängert hat. „Simon hat eine bemerkenswerte sportliche Entwicklung genommen und den Schritt in die U23 eindrucksvoll geschafft“, sagte Stefan Vollmerhausen, der sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. „Zudem ist er bereits seit über zehn Jahren Teil der Fortuna und weist dementsprechend eine hohe Identifikation mit dem Verein auf. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn frühzeitig weiter an uns binden konnten.“

Vor elf Jahren war Vu vom ASC Ratingen-West zu den Flingernern gewechselt und hatte seitdem alle Nachwuchsabteilungen durchlaufen. Im Vorjahr gehörte er zum erfolgreichen U19-Jahrgang, zu dessen Einzug ins Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft er einen großen Teil beisteuerte. Und auch in der „Zwoten“ etablierte er sich schnell zum Leistungsträger und empfahl sich spätestens damit für den Testspiel-Einsatz in den Niederlanden und für weitere Trainingseinheiten im Kreise der Profis.

Nicht nur, dass Fortuna Vu durch die vorzeitige Vertragsverlängerung viel Wertschätzung und Vertrauen entgegenbringt, ihn für seine guten Leistungen belohnt und ein spannendes und vielversprechendes Talent weiter in den eigenen Reihen weiß: Die Düsseldorfer senden damit auch das wichtige Zeichen an die Konkurrenz, dass gute Nachwuchsspieler nicht mehr ganz so leicht wegzulotsen sind – und sie deuten außerdem an, welchen Weg der Mittelfeldspieler perspektivisch bei Fortuna einschlagen könnte. Im besten Fall wird er irgendwann ein fester Bestandteil des Profikaders, so wie vor ihm schon Tim Oberdorf oder Jona Niemiec.