Vertragsverlängerung von Marc Miller

Die SGM Heuberg setzt weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie: Cheftrainer Marc Miller hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der Saison 26/27 die Verantwortung für die 1. Mannschaft übernehmen. Damit geht der Verein gemeinsam mit ihm in die dritte Saison.

Ausschlaggebend für die Vertragsverlängerung waren die positive sportliche Entwicklung, die klare Struktur im Trainings- und Spielbetrieb sowie das vertrauensvolle Miteinander zwischen Trainerteam, Mannschaft und Vereinsführung. Die SGM Heuberg sieht sich auf dem eingeschlagenen Weg bestätigt und möchte die begonnene Entwicklung konsequent fortführen.