Vertragsverlängerung von Marc Miller

Die SGM Heuberg setzt weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie: Cheftrainer Marc Miller hat seinen Vertrag verlängert und wird auch in der Saison 26/27 die Verantwortung für die 1. Mannschaft übernehmen. Damit geht der Verein gemeinsam mit ihm in die dritte Saison.
Ausschlaggebend für die Vertragsverlängerung waren die positive sportliche Entwicklung, die klare Struktur im Trainings- und Spielbetrieb sowie das vertrauensvolle Miteinander zwischen Trainerteam, Mannschaft und Vereinsführung. Die SGM Heuberg sieht sich auf dem eingeschlagenen Weg bestätigt und möchte die begonnene Entwicklung konsequent fortführen.
Marc Miller blickt der kommenden Saison mit großer Motivation entgegen:
„Ich freue mich sehr, nächstes Jahr mit den Jungs weiterzumachen. Die Arbeit mit der Mannschaft macht sehr viel Spaß, und wir wollen die positive Entwicklung gemeinsam auch in der kommenden Saison weiter vorantreiben.“
Die SGM Heuberg bedankt sich bei Marc Miller für seine bisherige Arbeit und freut sich auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit in der Saison 26/27.