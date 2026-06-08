Vertragsverlängerung: Philipp Klewin bleibt bei Hansa Rostock an Bord Der F.C. Hansa Rostock aus der 3. Liga plant weiterhin für die neue Saison. von red/pm · Heute, 10:35 Uhr · 0 Leser

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Der F.C. Hansa Rostock aus der 3. Liga und Philipp Klewin setzen ihre Zusammenarbeit fort. Sein Vertrag wurde über den 30. Juni 2026 hinaus verlängert.

Philipp war im Sommer 2024 vom VfB Lübeck an die Ostsee gewechselt und ist seitdem ein wichtiger Teil des Hansa-Torwartteams. Mit seiner Erfahrung, seiner positiven Art und seinem täglichen Engagement hat sich der 32-Jährige, der bislang auf drei Pflichtspiele für die Kogge kommt, innerhalb des Teams einen hohen Stellenwert erarbeitet. „Philipp ist ein Spieler, auf den man sich jederzeit verlassen kann. Er lebt den Teamgedanken, arbeitet sehr professionell und ist sowohl sportlich als auch menschlich ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Gerade in einer neu zusammengestellten Torhütergruppe sind solche Persönlichkeiten enorm wertvoll. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Philipp auch künftig Teil unseres Weges bleibt“, sagt Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh.