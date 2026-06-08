Vertragsverlängerung: Philipp Klewin bleibt bei Hansa Rostock an Bord 

Der F.C. Hansa Rostock aus der 3. Liga und Philipp Klewin setzen ihre Zusammenarbeit fort. Sein Vertrag wurde über den 30. Juni 2026 hinaus verlängert.
Philipp war im Sommer 2024 vom VfB Lübeck an die Ostsee gewechselt und ist seitdem ein wichtiger Teil des Hansa-Torwartteams. Mit seiner Erfahrung, seiner positiven Art und seinem täglichen Engagement hat sich der 32-Jährige, der bislang auf drei Pflichtspiele für die Kogge kommt, innerhalb des Teams einen hohen Stellenwert erarbeitet.
„Philipp ist ein Spieler, auf den man sich jederzeit verlassen kann. Er lebt den Teamgedanken, arbeitet sehr professionell und ist sowohl sportlich als auch menschlich ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Gerade in einer neu zusammengestellten Torhütergruppe sind solche Persönlichkeiten enorm wertvoll. Deshalb freuen wir uns sehr, dass Philipp auch künftig Teil unseres Weges bleibt“, sagt Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh.
Mit dem neuen Torwarttrainer Arvid Schenk trifft Philipp zudem auf einen alten Bekannten: „Ich kenne Philipp schon aus Lübeck und weiß genau, welche Qualitäten er mitbringt. Er stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft, arbeitet mit hoher Intensität und ist auf wie neben dem Platz ein absoluter Teamplayer. Solche Spieler sind für jede Mannschaft wichtig“.
Auch Philipp selbst freut sich auf den weiteren Weg mit der Kogge: „Ich bin sehr glücklich und stolz, weiterhin Teil der Kogge zu sein und für diesen besonderen Verein meine Handschuhe überstreifen zu dürfen. Hansa, die Region und das gesamte Umfeld bedeuten mir viel. Umso mehr freue ich mich auf mein neues Torwart-Team, auf die tägliche gemeinsame Arbeit und darauf, alles dafür zu geben, unsere Ziele in der kommenden Saison zu erreichen.“