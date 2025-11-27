Der TSV Obermelsungen freut sich, die Vertragsverlängerung mit Spielertrainer Leon Herwig bekannt zu geben. Leon Herwig hat das Traineramt zum 5. Spieltag der laufenden Saison übernommen.

Seit seiner Amtsübernahme ist eine klare positive Entwicklung zu erkennen. Dementsprechend zufrieden zeigt sich TSV-Vorstand Ralf Hruschka: „Die spielerischen Ergebnisse haben sich kontinuierlich verbessert und die Mannschaft präsentiert sich in einer starken aktuellen Form. Wir sind sehr dankbar, dass Leon seine Doppelrolle als Trainer als auch als Spieler so engagiert und zuverlässig ausfüllt.“

Die Vertragsverlängerung wird bis zum kommenden Sommer in Kraft sein und soll die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde stellen.