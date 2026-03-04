Vertragsverlängerung mit Signalwirkung: Tim Schraml bleibt TSGV treu

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die gute erste Saisonhälfte auch bedingt durch ihn zustande gekommen ist. Tim Schraml wechselte vor der Saison vom Regionalligaabsteiger Göppinger SV ins Stadion „Auf der Höhe“ und ist sofort zum Dreh- und Angelpunkt des Waldstetter Spiels geworden. Die Mannschaft quittierte dies mit der sofortigen Wahl zum Kapitän – und zwar einstimmig.
Jetzt haben sich die Verantwortlichen des TSGV Waldstetten, die beiden Sportlichen Leiter, Mario Rosenfelder und Lukas Hartmann, frühzeitig mit Schraml zusammengesetzt, um ihn davon zu überzeugen, dass dessen Zeit in Waldstetten längst noch nicht vorbei sein muss. Es waren gute Gespräche, die recht schnell zu einer Übereinkunft führten: unabhängig des weiteren Saisonverlaufs wird Schraml auch im kommenden Jahr für den TSGV die Schuhe schnüren. „Wir sind natürlich sehr froh, Tim hier bei uns zu haben und freuen uns, dass dies auch im kommenden Jahr der Fall sein wird“, sagt Hartmann. „Tim ist quasi ab dem ersten Tag bei uns einer von der Mannschaft und des Vereins gewesen. Er macht seine Mitspieler besser und damit die Mannschaft“, ergänzt ein nicht minder froher Rosenfelder.
„Wenn ich mich bei einem Verein wohlfühle, dann bin ich niemand, der nach einem Jahr wieder den Verein verlässt. So bleibe ich natürlich in Waldstetten, vorausgesetzt immer, dass mein Körper mitspielt“, sagt Schraml selbst zur Vertragsverlängerung. Im Sommer werde er sich noch einmal genauer durchchecken lassen, sagt Schraml, der aber recht zuversichtlich ist, dass die Beine halten werden. Natürlich erhoffen sich die Verantwortlichen von der Schraml-Verlängerung einen Impuls für die Vertragsgespräche mit dem einen oder anderen weiteren Akteur. Die Gespräche sind bereits angelaufen und mit dem Gros des Kaders zeigen sich Hartmann und Rosenfelder sehr zufrieden.
Ein Lob sendet Schraml dann noch an das Trainerduo Patrick Krätschmer und Sven Reinders, das nicht unwichtig für seine Entscheidung gewesen sei: „Bei denen kann ich mir noch etwas abschauen für die spätere eigene Trainerkarriere, die ich anstrebe.“ Zur Übung dient hier bereits seine eigene Fußballschule, die er seit einigen Jahren betreibt und die er in Waldstetten ebenfalls weiter etablieren möchte. Der erste Aufschlag rund um den Jahreswechsel war bereits recht vielversprechend, Platz gab es keinen mehr auf der Teilnehmerliste. „Dass ich das in Waldstetten fortführen darf, dafür bin ich dem Verein sehr dankbar. So unkompliziert wie beim TSGV war das noch bei keinem anderen Verein“, freut sich Schraml. Das sei jedoch nur ein Zubrot und keinesfalls der Grund für die Verlängerung: „Ich fühle mich in der Mannschaft wohl und ich denke, dass es da noch einiges rauszuholen gibt. Da muss man natürlich noch den Sommer abwarten“, stellt Schraml klar.
Davor steht aber der Schweiß in der restlichen Runde der Landesliga. Schraml geht trotz der guten Ausgangslage im Tableau davon aus, dass der TSGV etwas brauchen werde, ehe er richtig Fahrt aufnehmen kann, allein schon wegen einer schwierigen Vorbereitung, in der man wegen des harten Winters nicht immer auf dem eigenen Geläuf trainieren konnte. Dennoch ist er optimistisch: „Wir haben eine tolle Mannschaft und da habe ich nach wie vor richtig Bock drauf.“