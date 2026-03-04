Vertragsverlängerung mit Signalwirkung: Tim Schraml bleibt TSGV treu Ex-Regionalliga-Spieler bleibt dem Landesligisten TSGV Waldstetten erhalten. von tsgv · Heute, 15:40 Uhr · 0 Leser

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die gute erste Saisonhälfte auch bedingt durch ihn zustande gekommen ist. Tim Schraml wechselte vor der Saison vom Regionalligaabsteiger Göppinger SV ins Stadion „Auf der Höhe“ und ist sofort zum Dreh- und Angelpunkt des Waldstetter Spiels geworden. Die Mannschaft quittierte dies mit der sofortigen Wahl zum Kapitän – und zwar einstimmig.







Jetzt haben sich die Verantwortlichen des TSGV Waldstetten, die beiden Sportlichen Leiter, Mario Rosenfelder und Lukas Hartmann, frühzeitig mit Schraml zusammengesetzt, um ihn davon zu überzeugen, dass dessen Zeit in Waldstetten längst noch nicht vorbei sein muss. Es waren gute Gespräche, die recht schnell zu einer Übereinkunft führten: unabhängig des weiteren Saisonverlaufs wird Schraml auch im kommenden Jahr für den TSGV die Schuhe schnüren. „Wir sind natürlich sehr froh, Tim hier bei uns zu haben und freuen uns, dass dies auch im kommenden Jahr der Fall sein wird“, sagt Hartmann. „Tim ist quasi ab dem ersten Tag bei uns einer von der Mannschaft und des Vereins gewesen. Er macht seine Mitspieler besser und damit die Mannschaft“, ergänzt ein nicht minder froher Rosenfelder. „Wenn ich mich bei einem Verein wohlfühle, dann bin ich niemand, der nach einem Jahr wieder den Verein verlässt. So bleibe ich natürlich in Waldstetten, vorausgesetzt immer, dass mein Körper mitspielt“, sagt Schraml selbst zur Vertragsverlängerung. Im Sommer werde er sich noch einmal genauer durchchecken lassen, sagt Schraml, der aber recht zuversichtlich ist, dass die Beine halten werden. Natürlich erhoffen sich die Verantwortlichen von der Schraml-Verlängerung einen Impuls für die Vertragsgespräche mit dem einen oder anderen weiteren Akteur. Die Gespräche sind bereits angelaufen und mit dem Gros des Kaders zeigen sich Hartmann und Rosenfelder sehr zufrieden.