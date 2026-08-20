"Vertragsverlängerung mit Michael bis 2030 ist ein starkes Zeichen"

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Der Greifswalder FC stellt wichtige Weichen für die Zukunft. Mittelfeldtalent Michael Sternberg hat seinen Vertrag beim Club aus der Regionalliga Nordost heute vorzeitig bis zum Jahr 2030 verlängert und setzt damit ein starkes Zeichen für die gemeinsame Entwicklung.

Der Greifswalder FC sorgt für klare Verhältnisse auf der Mittelfeldposition. Ursprünglich war das Arbeitspapier des 19-jährigen Michael Sternberg bis 2028 mit der Option auf eine weitere Spielzeit datiert. Mit der vorzeitigen Verlängerung bis 2030 unterstreicht der junge Akteur, in welchem Maße er sich bereits im Team integriert und mit dem Greifswalder FC identifiziert hat. Eine derart langfristige Bindung ist auf diesem Niveau keineswegs alltäglich.

In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Michael Sternberg wie folgt zu den Beweggründen für seine Entscheidung: „Ich habe verlängert, weil ich mich beim Greifswalder FC sehr wohlfühle. Ich habe großes Vertrauen in den Trainer und die Mannschaft und fühle mich hier einfach richtig gut aufgehoben. Deshalb war für mich klar, dass ich meinen Weg beim GFC weitergehen möchte.“

Durchbruch in einem stark besetzten Kader

Das Vertrauen der sportlichen Leitung hat sich das Talent durch überzeugende Auftritte erarbeitet. Sternberg kam in jedem der bisherigen fünf Regionalligaspiele dieser Saison zum Einsatz und stand dabei in vier Begegnungen in der Startelf. Im Mittelfeld bestach er trotz seines jungen Alters mit Ruhe, Übersicht und Zweikampfstärke. In einem Kader, der auf seiner Position sehr stark besetzt ist, hat er sich durchgesetzt und das Vertrauen von Trainer Alain Karim zurückgezahlt.

Lob von Sportdirektor Matthias Rahn

In der Pressemitteilung des Vereins findet auch Sportdirektor Matthias Rahn deutliche Worte zur langfristigen Vertragsverlängerung: „Die Vertragsverlängerung mit Michael bis 2030 ist für uns ein starkes Zeichen und steht sinnbildlich für den Weg, den wir beim Greifswalder FC gehen wollen. Eine solche langfristige Bindung ist in der Regionalliga sicherlich nicht alltäglich, aber wir sind von Michaels Qualität und seinem Entwicklungspotenzial absolut überzeugt. Zu Michael selbst muss man eigentlich nicht mehr viel sagen. Er hat trotz seiner erst 19 Jahre bereits eindrucksvoll gezeigt, welche Qualität er besitzt und welchen Stellenwert er für unsere Mannschaft haben kann. Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist. Ich möchte mich ausdrücklich bei Michael, seiner Familie und seinem Management für die sehr angenehmen und vertrauensvollen Gespräche bedanken. Dass sich Michael so langfristig zu unserem gemeinsamen Weg bekennt, freut uns sehr und zeigt auch das gegenseitige Vertrauen.“