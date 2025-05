Vertragsverlängerung mit Lukas Hoffmann 

Durch die Verletzungen von Tom Kretzschmar und Ian Werner durfte sich Lukas Hoffmann in den vergangenen Wochen auch erstmals in der Regionalliga Südwest beweisen. So kam er in dieser Saison für unseren FCH 10-mal in der Liga sowie 1-mal im Sparkassen-Pokal Saar zum Einsatz.

„Lukas hat durch die Verletzungen von Kretzschmar und Werner zuletzt seine Chance bekommen und seine Sache gut gemacht. Für uns war klar, dass Lukas nach so einer Leistung auch die nächsten zwei Jahre weiter Teil unseres Torwartteams bleibt. Lukas hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt und wir freuen uns, weiterhin mit ihm zusammenzuarbeiten. Er ist ein guter Torhüter mit sehr viel Potenzial, unheimlicher Sprungkraft und Stärke im Eins gegen Eins“, so Torwarttrainer Enver Marina über den 21-Jährigen.