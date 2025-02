Vertragsverlängerung mit Domenic Brück

Dome hat einen ganz großen Anteil am Aufschwung unserer sehr jungen Mannschaft. Mit viel Leidenschaft und Akribie hat er das vorhandene Potential im Team geweckt und bringt unsere Spieler auf ein höheres Leistungsniveau.

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit geht ins zweite Jahr und man will mit der Kontinuität auf der Kommandobrücke in der Rückrunde die bisher gezeigten starken Leistungen bestätigen und bis zum Schluss der Saison um den Aufstieg in die Landesliga kämpfen.