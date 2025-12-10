Vertragsverlängerung: Justin Schau bleibt für den FCC am Ball

Mit mehr als 200 Spielen im Dress des FC Carl Zeiss Jena ist der Jenenser, der seit 2017 ununterbrochen dem Kader der Zeiss-Elf angehört, der dienstälteste Spieler in Jenas Reihen. Und auch über den Sommer des kommenden Jahres hinaus wird Justin Schau ein BlauGelb-Weißer bleiben.

Der 27-jährige Mittelfeldspieler, der im Nachwuchsleistungszentrum des FC Carl Zeiss Jena ausgebildet wurde, unterschrieb am heutigen Mittwoch einen über das Saisonende hinaus bis Sommer 2028 laufenden Vertrag an den Kernbergen.

Justin Schau: „Jeder weiß, wie viel mir der FC Carl Zeiss Jena bedeutet. Er ist mein Heimatverein, hier wurde ich ausgebildet – er ist mein Zuhause. Ich fühle mich gut, bin schmerzfrei und möchte mit dem FCC maximal erfolgreich sein. Es freut mich, dass ich das Vertrauen des Trainerteams habe und will dies weiter mit Einsatz, Leidenschaft und der Übernahme von Verantwortung für die jungen Spieler zurückzahlen.“