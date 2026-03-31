Vertragsverlängerung: Justin Konrad bleibt bei Fortuna Kassel

Fortuna Kassel setzt ein klares Zeichen für die Zukunft: Mit Justin Konrad konnte ein wichtiger Leistungsträger langfristig an den Verein gebunden werden.

Der junge und talentierte Spieler hat bereits in frühen Jahren gezeigt, dass er Verantwortung übernehmen kann. Auf und neben dem Platz tritt er mit einer bemerkenswerten Reife auf, übernimmt Führung und ist längst zu einem festen Bestandteil der Mannschaft geworden.

Die Verlängerung ist ein starkes Signal für die kommende Saison. Sie zeigt, dass der Verein gezielt auf Kontinuität, Entwicklung und junge Führungsspieler setzt. Mit Justin Konrad plant Fortuna Kassel den nächsten Schritt in der sportlichen Weiterentwicklung.