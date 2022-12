Vertragsverlängerung in Wustweiler Engin Yalcin und Marc Maurer ein weiteres Jahr bei der Germania

Marco Rossi, der Spielausschussvorsitzendende der Germania: "Es passt hier einfach alles zusammen. Nach dem Abstieg aus der Landesliga standen wir praktisch vor einem Neuanfang. Wir alle sind nach der so schwierigen letzten Saison froh, jetzt auf einem hervorragenden Zweiten Tabellenplatz zu überwintern. Damit hat wohl keiner gerechnet."

"Das wir bisher so gut in der Bezirksliga angekommen sind, ist mit Sicherheit ein Verdienst der beiden Verantwortlichen, im sportlichen Bereich", so Achim Deviscour, der Vorsitzende des Vereins. Engin Yalcin und sein Co-Trainer Marc Maurer haben in der bisherigen Saison hervorragende Arbeit geleistet. Und so ganz nebenbei entpuppt sich Engin Yalcin mit seinen zwölf Saisontreffern zu einem echten Torjäger.