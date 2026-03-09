Vertragsverlängerung bei Mahlsdorf, Andre Meyer in die Icon League

– Foto: Michel Grabowski

Eintracht Mahlsdorf bastelt weiter fleißig am Kader für die neue Saison. Nun hat auch Anthony Worm seinen Vertrag beim Berliner Oberligisten verlängert. Der 22-Jährige kam im vergangenen Sommer vom Berlin-Ligisten Fortuna Biesdorf, absolvierte seither elf Ligaspiele und konnte am gestrigen Sonntag seinen ersten Treffer erzielen.

Andre Meyer agierte in der Vergangenheit unter anderem als Trainer des Berliner AK. Rund um sein Aus beim SV Babelsberg 03 hat der 42-Jährige zudem in der Baller League angeheuert. Die ist in Deutschland nun (vorerst) Geschichte, doch Meyer hat eine neue Aufgabe gefunden. Er ist ab sofort Trainer des Berlin City FC, der bei der Icon League teilnimmt. Season four startet dort in einer Woche.

__________________________________________________________________________________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!