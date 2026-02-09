Vertragsverlängerung bei Altglienicke, Lichtenberg 47 vermeldet Abgang

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.
09.02. +++ Zwick bleibt bei Altglienicke
Die VSG Altglienicke hat den Vertrag von Luis Zwick verlängert. Der Torhüter bleibt bis 2028 beim Berliner Regionalligisten. In der Vorsaison war der 31-Jährige noch Stammspieler, in der laufenden Saison ist er hinter Luis Klatte eine überaus erfahrene Nummer zwei.
09.02. +++ Abgang bei Lichtenberg 47
Lichtenberg 47 hat einen weiteren Abgang vermeldet. Justin Felgentreff hat den Oberligisten in diesem Winter verlassen. Der 19-Jährige, der vor der Saison aus dem Nachwuchs des BFC Dynamo ins Zoschke wechselte, kam in der Hinrunde auf zwei Kurzeinsätze.
06.02. +++ Pokal-Auslosungen - Diese Partien stehen an
Der BFV hat in sämtlichen Pokal-Wettbewerben die nächsten Runden ausgelost. Folgende Spiele wurden gezogen:
1. Herren (Halbfinale)
VSG Altglienicke - Hertha 03 Zehlendorf
Sparta Lichtenberg - BFC Dynamo
2. Herren (Halbfinale)
Spandauer Kickers II - BW Hohen Neuendorf II
SFC Stern 1900 II - FC Internationale II
untere Herren (Halbfinale)
Fortuna Biesdorf III - Hertha 03 Zehlendorf III
BFC Meteor III - Viktoria Berlin III
7er Herren (Halbfinale)
1. FC Lübars 7er - Wacker Lankwitz 7er
Sieger Berlin Lions 7er / TSV Wittenau 7er - Union-Südost 7er
1. Frauen (Viertelfinale)
GW Neukölln - Hansa 07
Borussia Pankow - Türkiyemspor
Bero Mitte - BW Hohen Neuendorf
Lichtenrader BC - Viktoria Mitte
2. Frauen
Im Wettbewerb der 2. Frauen wurde das Viertelfinale bereits im November gespielt. Die Auslosung des Halbfinals erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam mit den anderen Wettbewerben.
7er Frauen (Viertelfinale)
Türkiyemspor IV - BW Mahlsdorf/Waldesruh
Stern Marienfelde - Viktoria Berlin III
Roter Stern Berlin - FC Nordost
Spandauer Kickers - BW Friedrichshain
U19 (Achtelfinale)
SV Empor - Berliner SC
BFC Meteor - BFC Preussen
Grünauer BC - Berliner Amateure
Hertha 03 Zehlendorf - Hertha BSC
SFC Stern 1900 - 1. FC Union
FC Nordost - VSG Altglienicke
SFC Friedrichshain - BFC Dynamo
Victoria Friedrichshain - BSV 1892
U17 (Achtelfinale)
FC Internationale - SC Staaken
SV Empor - 1. FC Union
SV Bau-Union - SV Tasmania
Viktoria Mitte - Hertha BSC
Stern Marienfelde - BFC Dynamo
Askania Coepenick - Tennis Borussia
JFC Berlin - Viktoria Berlin
Friedrichshagener SV - SFC Stern 1900
U15 (Achtelfinale)
VSG Altglienicke - Hertha BSC
SFC Stern 1900 - SV Empor
VfB Berlin - Sieger Tennis Borussia / 1. FC Union
SC Charlottenburg - TSV Rudow
Fortuna Biesdorf - BFC Preussen
FC Tecnico - Stern Marienfelde
SC Siemensstadt - SC Staaken
CFC Berlin - Viktoria Berlin
U13 (Achtelfinale)
Viktoria Mitte - BFC Dynamo
SC Staaken - Tennis Borussia
SSC Südwest - Berliner Amateure
Oranje Berlin - Stern Marienfelde
Berliner AK - Hertha 03 Zehlendorf
Spandauer Kickers - Viktoria Berlin
Hertha BSC - SV Empor
Köpenick-Oberspree - Frohnauer SC
B-Juniorinnen (Viertelfinale)
Türkiyemspor - Bero Mitte
1. FC Union - Hertha BSC
BW Hohen Neuendorf - Viktoria Berlin
Askania Coepenick - FFC Berlin
C-Juniorinnen (Viertelfinale)
1. FC Union - Viktoria Berlin
Hertha BSC - Viktoria Mitte
FC Internationale - SC Staaken
Stern Britz - Bero Mitte
D-Juniorinnen (Viertelfinale)
GW Neukölln - Hertha BSC
SV Empor - Hansa 07
Viktoria Mitte - SF Charlottenburg-Wilmersdorf
1. FC Union - Bero Mitte