Vertragsverlängerung bei Altglienicke, Lichtenberg 47 vermeldet Abgang

von ser · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

von ser · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Räppold

+ 108 weitere

+ 108 weitere

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

Die VSG Altglienicke hat den Vertrag von Luis Zwick verlängert. Der Torhüter bleibt bis 2028 beim Berliner Regionalligisten. In der Vorsaison war der 31-Jährige noch Stammspieler, in der laufenden Saison ist er hinter Luis Klatte eine überaus erfahrene Nummer zwei.

09.02. +++ Zwick bleibt bei Altglienicke

Lichtenberg 47 hat einen weiteren Abgang vermeldet. Justin Felgentreff hat den Oberligisten in diesem Winter verlassen. Der 19-Jährige, der vor der Saison aus dem Nachwuchs des BFC Dynamo ins Zoschke wechselte, kam in der Hinrunde auf zwei Kurzeinsätze.

09.02. +++ Abgang bei Lichtenberg 47

06.02. +++ Pokal-Auslosungen - Diese Partien stehen an

Der BFV hat in sämtlichen Pokal-Wettbewerben die nächsten Runden ausgelost. Folgende Spiele wurden gezogen:

1. Herren (Halbfinale)

VSG Altglienicke - Hertha 03 Zehlendorf

Sparta Lichtenberg - BFC Dynamo

2. Herren (Halbfinale)

Spandauer Kickers II - BW Hohen Neuendorf II

SFC Stern 1900 II - FC Internationale II

untere Herren (Halbfinale)

Fortuna Biesdorf III - Hertha 03 Zehlendorf III

BFC Meteor III - Viktoria Berlin III

7er Herren (Halbfinale)

1. FC Lübars 7er - Wacker Lankwitz 7er

Sieger Berlin Lions 7er / TSV Wittenau 7er - Union-Südost 7er

1. Frauen (Viertelfinale)

GW Neukölln - Hansa 07

Borussia Pankow - Türkiyemspor

Bero Mitte - BW Hohen Neuendorf

Lichtenrader BC - Viktoria Mitte

2. Frauen

Im Wettbewerb der 2. Frauen wurde das Viertelfinale bereits im November gespielt. Die Auslosung des Halbfinals erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt gemeinsam mit den anderen Wettbewerben.

7er Frauen (Viertelfinale)

Türkiyemspor IV - BW Mahlsdorf/Waldesruh

Stern Marienfelde - Viktoria Berlin III

Roter Stern Berlin - FC Nordost

Spandauer Kickers - BW Friedrichshain

U19 (Achtelfinale)

SV Empor - Berliner SC

BFC Meteor - BFC Preussen

Grünauer BC - Berliner Amateure

Hertha 03 Zehlendorf - Hertha BSC

SFC Stern 1900 - 1. FC Union

FC Nordost - VSG Altglienicke

SFC Friedrichshain - BFC Dynamo

Victoria Friedrichshain - BSV 1892

U17 (Achtelfinale)

FC Internationale - SC Staaken

SV Empor - 1. FC Union

SV Bau-Union - SV Tasmania

Viktoria Mitte - Hertha BSC

Stern Marienfelde - BFC Dynamo

Askania Coepenick - Tennis Borussia

JFC Berlin - Viktoria Berlin

Friedrichshagener SV - SFC Stern 1900

U15 (Achtelfinale)

VSG Altglienicke - Hertha BSC

SFC Stern 1900 - SV Empor

VfB Berlin - Sieger Tennis Borussia / 1. FC Union

SC Charlottenburg - TSV Rudow

Fortuna Biesdorf - BFC Preussen

FC Tecnico - Stern Marienfelde

SC Siemensstadt - SC Staaken

CFC Berlin - Viktoria Berlin

U13 (Achtelfinale)

Viktoria Mitte - BFC Dynamo

SC Staaken - Tennis Borussia

SSC Südwest - Berliner Amateure

Oranje Berlin - Stern Marienfelde

Berliner AK - Hertha 03 Zehlendorf

Spandauer Kickers - Viktoria Berlin

Hertha BSC - SV Empor

Köpenick-Oberspree - Frohnauer SC

B-Juniorinnen (Viertelfinale)

Türkiyemspor - Bero Mitte

1. FC Union - Hertha BSC

BW Hohen Neuendorf - Viktoria Berlin

Askania Coepenick - FFC Berlin

C-Juniorinnen (Viertelfinale)

1. FC Union - Viktoria Berlin

Hertha BSC - Viktoria Mitte

FC Internationale - SC Staaken

Stern Britz - Bero Mitte

D-Juniorinnen (Viertelfinale)

GW Neukölln - Hertha BSC

SV Empor - Hansa 07

Viktoria Mitte - SF Charlottenburg-Wilmersdorf

1. FC Union - Bero Mitte