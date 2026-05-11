Vertragsoption gezogen: Jasper Maljojoki weiterhin ein Schanzer

Jasper Maljojoki läuft auch in der kommenden Saison für den FC Ingolstadt 04 auf. – Foto: FC Ingolstadt 04

Der gebürtige US-Amerikaner mit finnischen Wurzeln schloss sich im vergangenen Sommer vom Regionalligisten SV Wacker Burghausen dem FC Ingolstadt 04 an und unterschrieb bei den Schwarz-Roten seinen ersten Profivertrag. Neben seiner Defensivstärke bringt Maljojoki mit seiner Robustheit und Präsenz auch eine gewisse Torgefahr bei Standards mit, was er in dieser Saison bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat. So kommt der 1,92 m große Defensivspieler in seinen bis dato zwölf Drittliga-Einsätzen auf drei Treffer.

Jasper Maljojoki: „Sowohl von der Mannschaft als auch vom gesamten Umfeld wurde ich vom ersten Tag an unglaublich gut aufgenommen. Ich fühle mich in Ingolstadt sehr wohl und sehe hier die idealen Bedingungen, um mich sportlich wie persönlich weiterzuentwickeln. Deshalb bin ich überglücklich, auch in Zukunft für den FC Ingolstadt 04 auflaufen zu dürfen und gemeinsam mit dem Team daran zu arbeiten, dass wir in der kommenden Spielzeit eine erfolgreichere Saison spielen.“

Wir freuen uns auf die weitere Zukunft mit dir, Jasper!