Vertragsauflösung: Youngster verlässt Wacker nach kurzer Zeit wieder

Christian Lapsin hat den SV Wacker Burghausen nach nur einem halben Jahr wieder den Rücken gekehrt. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Der SV Wacker Burghausen musste am vergangenen Wochenende doch noch die Hufe still halten. Aus der geplanten Frühjahrseröffnung in der Regionalliga wurde nichts, der Wintereinbruch legte auch das Rosenaustadion in Augsburg lahm und so musste die Partie gegen die Profireserve des FCA erneut verlegt werden. Jetzt soll`s am kommenden Wochenende in Vilzing losgehen. Der Blick auf die Wetterprognose macht Hoffnung, ab dem morgigen Mittwoch soll auch im Oberen Bayerischen Wald der Frühling anklopfen mit Sonnenschein und rund 15 Grad. Kurz vorm Auftakt geben die Salzachstädter noch eine personelle Änderung bekannt: Torhüter Christian Lapsin hat seinen Vertrag beim SVW aufgelöst und ist ab sofort nicht mehr Teil des Kaders.

Der 18-Jährige, gebürtig aus Bad Reichenhall (Lkr. Berchtesgadener Land), war erst vor der laufenden Saison aus dem Nachwuchsbereich des oberösterreichischen Bundesligisten SV Ried nach Burghausen gekommen. "Christian ist schon Anfang Februar auf uns zugekommen mit der Bitte, den Vertrag aufzulösen. Unter anderem hatte er sich mehr Spielzeit erhofft", bestätigt Andreas Huber, Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH. Der Schlussmann schaffte es viermal in den Regionalliga-Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Wohin es den talentierten Keeper zieht, ist noch nicht bekannt. Da die Vertragsauflösung außerhalb der Wechselperiode stattgefunden hat, kann er ohnehin erst im Sommer ein neues Engagement in Angriff nehmen.



Die Burghauser hoffen nun inständig, dass es am kommenden Samstag hoffentlich losgehen kann. "Es wäre schon sehr bitter, wenn nach dem Spiel in Augsburg auch in Vilzing nichts gehen würden. Weil dann natürlich der Spielplan immer komprimierter wird", so Huber. Schon kommende Woche wartet eine Englische Woche auf die Kicker des SV Wacker. Am Dienstag kommt der aktuelle und souveräne Tabellenführer 1. FC Nürnberg II zum ersten Heimspiel 2026 in die Wacker-Arena.



