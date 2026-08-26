Vertragsauflösung: Schweinfurt 05 & Leo Langhans trennen sich

Leonard Langhans (li.) wird nicht mehr für Schweinfurt 05 auflaufen. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Kurz vor Ende der Sommertransferperiode am 31. August meldet der 1. FC Schweinfurt 05 noch einen Abgang. Leonard Langhans wird mit sofortiger Wirkung die Schnüdel verlassen. Der 27-jährige Rechtsverteidiger, der noch einen gültigen Kontrakt bis zum Saisonende gehabt hätte, hat sich mit dem Verein auf eine Vertragsauflösung geeinigt.

"Für die laufende Saison hatte er nach dem Abstieg aus der dritten Liga noch einen Anschlusskontrakt, der nun aufgehoben wurde", erklären die 05er in einer offiziellen Stellungnahme. Darin betont Vorstandsmitglied Dominik Groß mit den branchenüblichen Worten: "Wir bedanken uns bei Leonard Langhans für seinen Einsatz in den beiden Spielzeiten im grün-weißen Trikot und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute." Über die Bedingungen der Trennung wurde Stillschweigen vereinbart.

Der gebürtige Würzburger Leonard Langhans war im Sommer 2024 vom TSV Aubstadt zu den Schnüdeln gekommen und stieg 2025 mit ihnen in die dritte Liga auf. Über vier Jahre lang war Langhans, nachdem er Anfang des Jahres 2020 zum TSV gekommen war, für die Grabfelder aktiv. Vor seiner Zeit in Aubstadt wurde Langhans im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des 1. FC Nürnberg ausgebildet. Nach seiner Zeit beim Club heuerte er bei den Würzburger Kickers in seiner Heimatstadt an.





In der vergangenen Spielzeit 2025/26 gehörte er in Liga drei durchaus zum Stammpersonal bei den Schweinfurtern und brachte es auf 20 Einsätze. Dabei gelang ihm beim 2:2 im April beim Gastspiel bei Waldhof Mannheim ein Treffer. Den Abstieg konnte freilich auch er nicht verhindern. In der laufenden Saison 2026/27 in der Regionalliga Bayern war Langhans unter Cheftrainer Jan Gernlein noch nicht zum Einsatz gekommen. Wie - bzw. vor allem wo - es sportlich mit dem 27-Jährigen nun weitergeht, das haben die Schweinfurter nicht kommuniziert.