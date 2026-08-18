Vertragsauflösung: Schöningen trennt sich von Offensivspieler

Die FSV Schöningen und Malick Sanogo gehen künftig getrennte Wege. Wie der Verein mitteilte, wurde der Vertrag mit dem Offensivspieler in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Sanogo war erst im Winter der vergangenen Saison zur FSV Schöningen gewechselt. Der 22-Jährige war zuvor unter anderem bei der U23 des 1. FC Magdeburg aktiv und sollte den Regionalligisten auf den Außenbahnen verstärken.

Über die Gründe für die Vertragsauflösung machte der Verein keine Angaben. Schöningen bedankte sich bei Sanogo für seinen Einsatz im FSV-Trikot und wünschte ihm für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg alles Gute und viel Erfolg.