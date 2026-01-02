Vertragsauflösung: Offensivspieler verlässt BFC Dynamo

Der Newsticker ist zurück und informiert über Transfers, Trainer-Entscheidungen und andere Vorkommnisse und Veränderungen im Berliner Amateurfußball.

Im vergangenen Sommer wechselte Ilian Weber von der SG Union Klosterfelde zum BFC Dynamo. In Hohenschönhausen kam der 19-Jährige allerdings nicht zum Zug, hat in der laufenden Saison kein Regionalliga-Spiel absolviert. Konsequenz: Weber und der BFC lösten den Vertrag nun auf. Der Offensivspieler kehrt nach Klosterfelde zurück, wird dort Oberliga spielen.

Nach der Verpflichtung von Balla Keita ( FuPa berichtete ) hat Novi Pazar den zweiten Winter-Transfer eingetütet. Altan Zekovic soll in der Rückrunde die Defensive des Bezirksligisten verstärken. Der 23-Jährige spielte in der Vergangenheit für Altglienicke II und TuS Sachsenhausen.

30.12. +++ Drei Neue bei Hilalspor

Hilalspor kämpft in der Landesliga um den Wiederaufstieg. Für die Rückrunde hat der Verein schon jetzt drei neue Spieler verpflichtet. Mert Zihni Tuncer soll die Innenverteidigung stärken. Der 19-Jährige kommt von Blau Weiß 90, hat dort drei Berlin-Liga-Spiele bestritten. Auf den Flügeln sollen künftig Furkan Kemer und Furkan Haydar Ünlütürk wirbeln. Kemer kommt wie Tuncer von BW90, kam dort in der Hinrunde aber nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Ünlütürk spielte zuletzt für Sperber Neukölln, zeigte sein Können zuvor bei Anadoluspor in der Bezirksliga.

__________________________________________________________________________________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!