Vertragsauflösung: Jonas Hoffmann läuft nicht mehr für Hankofen auf

Noch im September war die Hoffnung beim Offensivmann groß. Der 1:0-Siegtreffer gegen den FC Bayern II sollte die Initialzündung sein, um nach einem holprigen Saisonstart ins Laufen zu kommen. Doch drei Monate später trennen sich nun die Wege. Warum? "Es hat einfach nicht mehr gepasst, deshalb bin ich mit dem Wunsch einer Vertragsauflösung an den Verein herangetreten", erklärt Jonas Hoffmann und führt aus: "Ich habe in letzter Zeit einfach nicht das Vertrauen gespürt, das ich mir gewünscht hätte." Der 22-Jährige pendelte zumeist zwischen Startelf und Ersatzbank hin und her, zuletzt geriet er zunehmend aufs Abstellgleis.





Wohin es ihn nun zieht? "Ich habe jetzt keinen Druck und mache mir in der Winterpause in Ruhe meine Gedanken, was am besten für mich ist. Ich möchte weiterhin ambitioniert und höherklassig Fußball spielen. Ich erhoffe mir, bei einem neuen Verein mehr Freiheiten auf dem Platz. Vielleicht ist ein Schritt zurück jetzt genau das richtige, um wieder Anlauf zu nehmen und in Schwung zu kommen."





Hankofens Traiiner Tobias Beck gibt seine Sicht der Dinge zu Protokoll: "Es sind ein paar persönliche Dinge vorgefallen, die dem Verein und mir überhaupt nicht gefallen haben und letztlich zur Trennung geführt haben. Zum Thema Spielzeit: Jonas war in der Zeit bei uns sehr oft verletzt und das hat ihn immer wieder zurückgeworfen. Seine unbestrittenen Qualitäten hat er aber durchaus unter Beweis stellen können und wir sind froh, dass er bei uns war. Es gibt kein böses Blut und wir wünschen ihm alles Gute.“







In seiner Premierensaison in Hankofen steuerte Jonas Hoffmann vier Treffer zum Titelgewinn in der Bayernliga Nord bei. In der Regionalliga Bayern kam er insgesamt in eineinhalb Jahren auf 26 Einsätze. Der Durchbruch bei den "Dorfbuam" wollte ihm aber nicht so recht gelingen. Immer wieder machte ihm auch sein Körper einen Strich durch die Rechnung und unter anderem warf ihn ein zweifacher Muskelbündelriss zurück. Seit einigen Monaten fühlt er sich nun aber richtig fit und sagte im September nach seinem Siegtreffer gegen die Bayern: "Ich mache wirklich sehr viel, gehe beispielsweise mit meinem Kumpel Valentin Harlander auch viel zum Schwimmen. Das zahlt sich aus, ich bin viel stabiler geworden." Das wird er in Kürze bei einem anderen Verein unter Beweis stellen wollen...







Die SpVgg Hankofen-Hailing wird hingegen nicht nur aufgrund des Hoffmann-Abgangs den Transfermarkt sondieren und versuchen, das Team in der Winterpause punktuell zu verstärken.