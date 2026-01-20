Vertragsauflösung in Schweinfurt: Frisorger heuert in Aubstadt an

Bereits am Montagabend verkündete nämlich der Tabellensechste der Regionalliga Bayern: "Der TSV Aubstadt freut sich über einen Neuzugang für die Defensive: Kevin Frisorger schließt sich dem TSV an. Der 25-jährige Abwehrspieler bringt wertvolle Erfahrung aus der Regionalliga Bayern und der 3. Liga mit. In seiner bisherigen Laufbahn stand er unter anderem für den 1. FC Schweinfurt 05, den FV Illertissen sowie die Würzburger Kickers auf dem Platz. Mit seiner Zweikampfstärke und Konstanz soll er die Defensive des TSV Aubstadt weiter stabilisieren." Kevin Frisorger kann damit nach einer enttäuschenden Drittliga-Saison bei den Schnüdel wieder nach vorne blicken. Insgesamt sollte es für ihn nur zu einem einzigen Einsatz für Schweinfurt in der 3. Liga reichen. Bei der 0:3-Niederlage bei Jahn Regensburg wurde er im August eingewechselt.