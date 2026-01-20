Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Transfers
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Kevin Frisorger hat das Kapitel Schweinfurt 05 beendet und sich dem TSV Aubstadt angeschlossen. – Foto: Imago Images
Vertragsauflösung in Schweinfurt: Frisorger heuert in Aubstadt an
Der 25-Jährige läuft ab sofort wieder in der Regionalliga Bayern auf
Die Hängepartie um Kevin Frisorger hat ein Ende. Der 25-Jährige war im vergangenen September zusammen mit Martin Thomann, der sich vor Kurzem den Würzburger Kickers angeschlossen hat, bei Schweinfurt 05 suspendiert worden und hat seitdem kein Spiel mehr bestritten. Jetzt hat Frisorger das Kapitel FC 05 auch offiziell beendet und seinen Vertrag beim Schlusslicht der 3. Liga aufgelöst. Ähnlich wie Thomann zieht es auch Frisorger in die Regionalliga Bayern. Der Defensivmann hat sich dem TSV Aubstadt angeschlossen.
"Der 1. FC Schweinfurt 05 und Kevin Frisorger haben sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Auflösung des bestehenden Vertrags geeinigt. Wir bedanken uns bei Kevin für seinen Einsatz und sein Engagement im Trikot der Schnüdel und wünschen ihm für seine private wie sportliche Zukunft alles Gute. Zukünftig wird der Verteidiger für den TSV Aubstadt auflaufen, der die Verpflichtung bereits am gestrigen Abend, ohne die übliche und etablierte Rücksprache mit dem abgebenden Verein, öffentlich kommunizierte", teilten die Schnüdel in einer Pressemitteilung am Dienstagvormittag mit und zeigten sich verstimmt darüber, dass "Abscht" bereits vorgeprescht war.
Bereits am Montagabend verkündete nämlich der Tabellensechste der Regionalliga Bayern: "Der TSV Aubstadt freut sich über einen Neuzugang für die Defensive: Kevin Frisorger schließt sich dem TSV an. Der 25-jährige Abwehrspieler bringt wertvolle Erfahrung aus der Regionalliga Bayern und der 3. Liga mit. In seiner bisherigen Laufbahn stand er unter anderem für den 1. FC Schweinfurt 05, den FV Illertissen sowie die Würzburger Kickers auf dem Platz. Mit seiner Zweikampfstärke und Konstanz soll er die Defensive des TSV Aubstadt weiter stabilisieren." Kevin Frisorger kann damit nach einer enttäuschenden Drittliga-Saison bei den Schnüdel wieder nach vorne blicken. Insgesamt sollte es für ihn nur zu einem einzigen Einsatz für Schweinfurt in der 3. Liga reichen. Bei der 0:3-Niederlage bei Jahn Regensburg wurde er im August eingewechselt.