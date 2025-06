Vertragsauflösung im beiderseitigen Einvernehmen

Hakim Traoré war in der Offensive vor allem auf der rechten Außenbahn aktiv und brachte dort Tempo, Zug zum Tor und mutiges Eins-gegen-Eins-Spiel ein. Besonders seine Schnelligkeit und seine Bereitschaft, sich immer wieder in Laufduelle zu werfen, verliehen dem Rehdener Offensivspiel wiederholt wertvolle Impulse. In einem kompakten Kader war er eine wichtige Option, um Tempo von der Bank zu bringen oder die gegnerische Defensive in Bewegung zu halten.

Auch wenn die ganz großen Highlights ausblieben, zeichnete sich Traoré durch seine hohe Einsatzbereitschaft und seinen professionellen Umgang mit jeder Rolle im Team aus. Sportlich wurde nun jedoch entschieden, getrennte Wege zu gehen – mit gegenseitigem Respekt.