Vertragsauflösung beim SV Atlas Delmenhorst

Nach zweieinhalb Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und Joel Schallschmidt. Der ursprünglich noch laufende Vertrag des Defensivspielers wurde im beiderseitigen Einvernehmen zur Winterpause aufgelöst. Beide Seiten verständigten sich darauf, dem Spieler eine neue sportliche Perspektive zu ermöglichen.

Joel Schallschmidt war im Sommer 2023 an die Düsternortstraße gewechselt und absolvierte seitdem zahlreiche Partien im blau-gelben Trikot. In dieser Zeit war er fester Bestandteil des Kaders des Oberligisten und erlebte mit dem Verein sportlich bewegte Spielzeiten.

Der Entschluss zur Trennung ging mit dem Wunsch des Spielers einher, einen neuen Weg einzuschlagen. „Für meine sportliche Entwicklung habe ich mich entschieden, einen neuen Weg zu gehen“, erklärte Schallschmidt zum Abschied. Zugleich blickte er dankbar auf seine Zeit in Delmenhorst zurück und betonte die enge Verbundenheit zum Verein sowie zum Umfeld.

Auch Sportvorstand Bastian Fuhrken unterstrich den einvernehmlichen Charakter der Entscheidung. In konstruktiven Gesprächen habe man gemeinsam beschlossen, den Vertrag aufzulösen, um Schallschmidt die Möglichkeit für eine neue sportliche Aufgabe zu geben. Der Verein bedankte sich ausdrücklich für dessen Einsatz und wünschte ihm für die private wie sportliche Zukunft alles Gute.

Dankbarer Abschied

Mit dem Vertragsende geht für den SV Atlas Delmenhorst und Joel Schallschmidt ein gemeinsames Kapitel zu Ende. Die Wertschchätzung auf beiden Seiten macht deutlich: Der Abschied erfolgt ohne Bruch – und mit gegenseitigem Respekt.