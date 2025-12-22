Vertragsauflösung beim Drittligisten VfB Stuttgart II

Beim VfB Stuttgart II gibt es in der Winterpause einen Abgang. Diese Informationen teilt der Verein dazu mit:
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
Nach eineinhalb Jahren und 28 Spielen in der 3. Liga trennen sich die Wege von Kaden Amaniampong und dem VfB. Der Vertrag des Defensivspielers wird zum Jahresende aufgelöst. Für den 21-Jährigen geht es in der Regionalliga West weiter, denn der Rechtsfuß schließt sich Fortuna Düsseldorf II an.
Danke für deinen Einsatz und alles Gute, Kaden!
---
1. FC Energie Cottbus 19 11-3-5 42:33 36
2. SC Verl 19 9-8-2 44:26 35
3. MSV Duisburg (Auf) 19 9-7-3 32:22 34
4. Rot-Weiss Essen 19 9-7-3 36:30 34
5. F.C. Hansa Rostock 19 8-8-3 31:19 32
6. VfL Osnabrück 19 9-5-5 26:21 32
7. TSG 1899 Hoffenheim II (Auf) 19 9-4-6 40:27 31
8. TSV 1860 München 19 9-3-7 29:29 30
9. SV Waldhof Mannheim 19 9-2-8 32:31 29
10. VfB Stuttgart II 19 8-5-6 26:26 29
11. SV Wehen Wiesbaden 19 8-4-7 25:23 28
12. Viktoria Köln 19 8-3-8 28:25 27
13. SSV Jahn Regensburg (Ab) 19 7-3-9 28:29 24
14. FC Ingolstadt 04 19 5-7-7 32:30 22
15. 1. FC Saarbrücken 19 5-7-7 29:31 22
16. FC Erzgebirge Aue 19 5-7-7 23:28 22
17. Alemannia Aachen 19 6-3-10 28:34 21
18. SSV Ulm 1846 Fußball (Ab) 19 5-1-13 26:44 16
19. TSV Havelse (Auf) 19 2-7-10 25:40 13
20. 1. FC Schweinfurt 05 (Auf) 19 2-0-17 16:50 6
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________