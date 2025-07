Vertrag von Geschäftsführer Wolfram Benz um drei Jahre verlängert

„Die Verlängerung des Vertrags mit Wolfram Benz ist eine folgerichtige und bewusste Entscheidung, um die Organisation erfolgreich weiterzuentwickeln. In wirtschaftlich wie strukturell herausfordernden Zeiten hat er mit Umsicht und Verantwortungsbewusstsein agiert und die Kapitalgesellschaft sicher gesteuert. Seine Expertise, sein persönlicher Einsatz und das Engagement seines Teams haben maßgeblich dazu beigetragen, unsere finanzielle Stabilität zu sichern und wichtige strategische Weichen zu stellen. Als erfahrener und verlässlicher Teil des operativen Führungsteams freuen wir uns auf den gemeinsamen Weg und eine weitere erfolgreiche Arbeit mit ihm“, betont Jens-Uwe Freitag.

Wolfram Benz ergänzt: „Ich freue mich sehr über meine Vertragsverlängerung, denn ich empfinde es nach wie vor als absolutes Privileg, für die Eintracht in leitender Funktion tätig sein zu dürfen. Die vergangenen Jahre waren von verschiedenen Herausforderungen geprägt, dennoch haben wir es geschafft, strategisch wichtige Weichen zu stellen. Wir wollen uns strukturell, organisatorisch und sportlich weiterentwickeln und haben dafür in den vergangenen Monaten die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen. Ich bin froh, dass ich mit meinem tollen Team und meinem Geschäftsführerkollegen Benjamin Kessel an einer nachhaltig erfolgreichen Eintracht weiterarbeiten darf und danke dem Aufsichtsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen.“