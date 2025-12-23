Vertrag von Fabio Di Michele Sánchez hat sich per Option verlängert

Eintracht Braunschweig kann auch über den Sommer hinaus mit Linksverteidiger Fabio Di Michele Sánchez planen. Durch seinen Einsatz im gestrigen Heimspiel gegen den FC Schalke 04 wurde eine vertraglich vereinbarte Verlängerungsoption aktiviert. Der ursprünglich bis zum 30. Juni 2026 laufende Vertrag des 22-Jährigen gilt nun bis zum 30. Juni 2027.

„Fabio hat seit seinem Wechsel im Sommer 2024 eine gute Entwicklung genommen und sich schnell an die 2. Bundesliga gewöhnt. Mit seinem wichtigen Treffer im Relegationsrückspiel sowie seinem Doppelpack im Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart gelangen ihm zudem echte Highlightmomente. Wir sehen in Fabio weiteres Entwicklungspotenzial und freuen uns, dass bereits jetzt Klarheit herrscht und wir seinen Weg auch über den Sommer hinaus begleiten werden“, sagt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.