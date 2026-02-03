Vertrag von Bjarke Jacobsen verlängert Leistungsträger bleibt dem VfL Osnabrück auch über die laufende Saison hinaus erhalten von red · Heute, 15:50 Uhr · 0 Leser

Der VfL Osnabrück kann frühzeitig Planungssicherheit schaffen: Der Vertrag von Bjarke Jacobsen hat sich durch eine vertraglich vereinbarte Klausel automatisch verlängert. Damit bleibt der dänische Mittelfeldspieler auch in Zukunft Teil der Mannschaft – eine erfreuliche Nachricht für Verein und Fans gleichermaßen.

Schlüsselrolle seit dem Sommer Jacobsen war im vergangenen Sommer vom Ligakonkurrenten SV Wehen Wiesbaden an die Bremer Brücke gewechselt. Nach einer verletzungsbedingten Reha-Phase zum Ende der Vorsaison stand der 32-Jährige wie vorgesehen pünktlich zum Saisonstart zur Verfügung. Seither ist er aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken: In allen bisherigen Pflichtspielen kam er zum Einsatz, ab dem dritten Spieltag gegen den 1. FC Saarbrücken stets von Beginn an. Mehr als nur defensive Stabilität Als zentraler Mittelfeldspieler überzeugt Jacobsen nicht nur durch Übersicht, Zweikampfstärke und Spielintelligenz, sondern auch durch seine offensive Ausbeute. Vier Tore und zwei Vorlagen unterstreichen, dass er weit über seine Kernaufgaben hinaus Akzente setzt und maßgeblich zur stabilen Punkteausbeute der Osnabrücker beiträgt.

Verein setzt auf Kontinuität Daniel Latkowski, Technischer Direktor des VfL, sieht die Erwartungen an den Transfer voll bestätigt: Jacobsen sei eine tragende Säule der Mannschaft und ein wichtiger Faktor für die bisherige Konstanz. Entsprechend groß ist die Freude darüber, den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortsetzen zu können. Der Däne bringt umfangreiche Erfahrung mit an die Bremer Brücke. In seiner Laufbahn absolvierte er 113 Spiele in der höchsten dänischen Spielklasse sowie 85 Partien in der dortigen 1. Division. In Deutschland stehen zudem 24 Einsätze in der 2. Bundesliga und 104 Spiele in der 3. Liga zu Buche. Hinzu kommen drei Einsätze für die dänische U20-Nationalmannschaft.