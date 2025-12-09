Vertrag verlängert – Zülpich vertraut weiter auf Erfolgscoach Sasse David Sasse bleibt Cheftrainer bei TuS Chlodwig Zülpich 1896 bis Sommer 2028 Verlinkte Inhalte präsentiert von LL Mittelrhein St. 2 Zülpich David Sasse

Der TuS Chlodwig Zülpich 1896 hat die wichtigste Personalfrage der laufenden Saison frühzeitig geklärt: Cheftrainer David Sasse bleibt dem Klub bis zum 1. Juli 2028 erhalten. Die Vertragsverlängerung ist ein deutliches Signal für Stabilität und langfristige Planung – und sie kommt in einer Phase, in der der Verein sportlich so erfolgreich dasteht wie seit Jahren nicht mehr. Mit 29 Punkten aus 13 Spielen rangiert Zülpich aktuell auf einem starken dritten Tabellenplatz der Landesliga Staffel 2, nur hinter den Topfavoriten FC Hürth und Breinig. Sasse, der den Verein seit 2021 betreut, hat die Mannschaft vom soliden Bezirksligisten zu einem ambitionierten Landesligateam geformt. Unter seiner Leitung bestritt Zülpich bislang 147 Pflichtspiele, von denen 87 gewonnen wurden – ein Punkteschnitt, der deutlich macht, warum die Vereinsführung frühzeitig Klarheit schaffen wollte. Vor allem die offensive Handschrift des Trainers gilt als prägend: mutig nach vorne, klare Strukturen im Ballbesitz, ein intensives, gut organisiertes Pressing. In der vergangenen Saison führte dieses Konzept nicht nur zum Klassenerhalt nach dem Aufstieg, sondern auch zu einer Entwicklung, die den Kader nachhaltig stabilisiert hat.

Dass Sasse verlängert, ist für den Verein mehr als eine reine Formalie. Zülpich arbeitet mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten und setzt deshalb stark auf Spielerentwicklung. Der 38-Jährige hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Talente aus dem Kreis Euskirchen integriert und ihnen eine klare sportliche Perspektive geboten. Die Mischung aus Disziplin, moderner Trainingsarbeit und transparenten Anforderungen gilt innerhalb des Vereins als entscheidender Faktor für den jüngsten Aufschwung. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass nur ein Trainer mit langfristigem Plan in der Lage ist, diese Struktur weiter zu festigen. Sasse selbst bleibt dabei seinem nüchternen Stil treu: Große Ankündigungen vermeidet er, betont stattdessen Kontinuität und realistische Zielsetzung. "Ich bin sehr glücklich beim TuS und freue mich auf die weitere Arbeit. Wir wollen den Verein langfristig in der Landesliga etablieren und machen aktuell tolle Fortschritte. Mit meiner Verlängerung wollte ich frühzeitig ein Zeichen setzen, denn ich bin hochmotiviert den erfolgreich eingeschlagenen Weg gemeinsam weiterzugehen."