Vertrag verlängert: Plaschke bleibt U19-Coach des VfV 06 Hildesheim Der Regionalligist setzt auf Kontinuität im Nachwuchsbereich von red · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gianluca Lönneker

Der VfV 06 Hildesheim hat den Vertrag mit U19-Trainer Benedict Plaschke um ein Jahr verlängert. Der frühere Profi soll seine erfolgreiche Arbeit im Nachwuchsbereich fortsetzen und die positive Entwicklung der Jugendteams weiter stabilisieren.

Der VfV 06 Hildesheim und Benedict Plaschke setzen ihre Zusammenarbeit fort. Der 37-Jährige, der in seiner aktiven Laufbahn 175 Pflichtspiele für den Klub bestritt, wird auch in der kommenden Saison die U19 des Vereins betreuen. Die Vertragsverlängerung um ein Jahr ist ein Bekenntnis zur bisherigen Entwicklung im Nachwuchsbereich. Plaschke hatte die Mannschaft vor drei Jahren in der A-Junioren-Landesliga übernommen und sie innerhalb kurzer Zeit strukturell und sportlich weiterentwickelt. Bereits im ersten Jahr gelang der Aufstieg in die Regionalliga Nord, es folgte der direkte Klassenerhalt. In der laufenden Saison spielt das Team um die Meisterschaft in der Regionalliga Nord und steht zudem im Finale des Landespokals.

Besonders bemerkenswert ist die erstmalige Qualifikation für den DFB-Pokal der A-Junioren in der Vereinsgeschichte, die als weiterer Entwicklungsschritt im Nachwuchsbereich gewertet wird. Nachwuchskonzept mit langfristiger Ausrichtung Mit der Verlängerung von Plaschkes Vertrag unterstreicht der VfV 06 seine strategische Ausrichtung im Jugendfußball. Die leistungsorientierte Arbeit in der U19 soll künftig noch stärker auf die jüngeren Jahrgänge bis hin zur U15 ausstrahlen. Ziel ist es, eigene Talente systematisch an den Herrenbereich heranzuführen.