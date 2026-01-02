Vertrag verlängert: Ohligschläger auch 26/27 Coach der SF Vorst

Ohligschläger übernahm das Traineramt bei den Sportfreunden zur Saison 2024/25. Nach der Rekordspielzeit im Jahr zuvor – fünfter Platz in der Kreisliga A – führte er die „Erste“ der Vorster umgehend auf Platz drei in der A-Liga.

Die Sportfreunde Vorst haben den Vertrag mit Patrick Ohligschläger verlängert. Der 58-Jährige steht damit auch in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie der Ersten Mannschaft.

Patrick Ohligschläger, Trainer Erste Mannschaft: „Die Entscheidung in Vorst weiterzumachen, hat mich zwei Sekunden gekostet. Der gesamte Verein ist mir total ans Herz gewachsen, die Mannschaft entwickelt sich prächtig – da musste ich nicht lange nachdenken.

In der laufenden Saison rangieren die Sportfreunde auf Platz fünf. Der Rückstand auf den zweiten Rang beträgt einen Punkt.

Ich fühle mich in Vorst total wohl, möchte weiterhin Teil der Sportfreunde und Teil der Entwicklung des Vereins sein. Das ganze Umfeld und die Heimspiele im Sportpark sind wirklich etwas Besonderes.“

Markus Sommer, sportlicher Leiter: „Ich bin sehr glücklich, dass wir bereits jetzt mit Patrick (Ohligschläger) verlängern und so frühzeitig Klarheit auf der Trainerposition schaffen konnten. Seit dem Sommer 2022 entwickelt sich unsere ‚Erste‘ kontinuierlich weiter, seit der vergangenen Saison unter der Leitung von Patrick.

Platz drei in seinem ersten Jahr und derzeit ein Punkt hinter dem zweiten Platz in der Kreisliga A, die Bilanz kann sich absolut sehen lassen. Diesen Weg werden wir über die aktuelle Saison hinaus gemeinsam weitergehen.

Besonders freue ich mich auf die nächsten Entwicklungsschritte. Im neuen Jahr werden viele gute Jungs aus unserer A-Jugend zur Mannschaft stoßen. Spieler aus der Sportfreunde-Talentschmiede, darauf können wir uns alle freuen. Schon jetzt läuft die Zusammenarbeit zwischen Patrick, den A-Jugend-Trainerteams und mir sehr gut.“