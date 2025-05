Vertrag verlängert: Kilian Bielitza gibt dem Wuppertaler SV die Zusage

Weitere Personalentscheidungen stehen in dieser Woche an. So unterhält sich Manno unter anderem mit Co-Trainer Adli Lachheb und Torwarttrainer René Grabowski. Beide sollen nach Möglichkeit bleiben. „Sie haben gute Arbeit geleistet“, lobt Manno. Vertragsverhandlungen stehen auch mit Routinier Kevin Hagemann an.

Möglicherweise werden auch die ersten Neuverpflichtungen präsentiert. „Es könnte sein“, so Manno auf Anfrage der Rundschau. Er hat noch Zeit. Trainingsauftakt ist voraussichtlich am 18. Juni. Bis dahin soll zwar ein Großteil des Kaders unter Vertrag stehen. Eventuell werden aber noch ein oder zwei Plätze freigehalten, um reagieren zu können, falls zwischenzeitlich interessante Spieler auf den Markt kommen.