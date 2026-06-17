Vertrag verlängert: Jan Bachmann bleibt dem KFC Uerdingen erhalten

Bachmann hat seinen Vertrag verlängert. – Foto: Ralph Görtz

Rechte Offensivspieler in der Oberliga Niederrhein hatten es in den Spielen gegen den KFC Uerdingen nicht immer leicht. Das lag in erster Linie am Dauerbrenner des KFC, der Nummer 21 Jan Bachmann. „Bachi“ war der einzige Spieler, der alle 34 Saisonspiele über die volle Distanz bestritten hat. Zudem stand er auch in allen drei Spielen im Niederrheinpokal über die 90 Minuten auf dem Rasen. In diesen insgesamt 3330 Minuten plus den jeweiligen Nachspielzeiten warf sich der linke Außenverteidiger regelmäßig in jeden Ball und jeden Zweikampf und spielte sich mit seiner kampfbetonten Spielweise schnell in die Herzen der KFC-Fans.

Fans zeichnen Dauerbrenner aus

Das brachte ihm die Auszeichnung des Burgfunks 05 ein, der den Spieler der Saison mithilfe eines Fanvotums gekürt hat. Die Wahl fiel auf den Außenverteidiger. Unter dem Jubel der Fans wurde die kleine Trophäe, ein Abbild des markanten Flutlichtmastes der Grotenburg, überreicht. Und Bachmann wusste, wie er den Jubel der Fans weiter anstacheln konnte. Denn während andere Stammkräfte den Verein nach der Saison bereits wieder verlassen, hatte Bachmann schon im Anschluss an das abschließende Ligaspiel gegen den VfL Jüchen-Garzweiler verraten, dass er seinen Vertrag verlängert habe.

Kein Wunder also, dass die Vertragsverlängerung von Jan Bachmann die erste war, die der KFC selbst über die eigenen Kanäle vermeldet hat. Ähnlich wie im vergangenen Sommer, als häppchenweise die Zugänge präsentiert wurden, möchte der Verein auch in den kommenden Wochen den Kader für die anstehende Oberliga-Spielzeit peu à peu veröffentlichen. Auf externe Zugänge müssen sich die KFC-Fans also noch gedulden, dafür dürfen sie „Bachi“ weiter im blau-roten Trikot wissen. Über die Vereinskanäle ließ der Verteidiger seine Grüße von der griechischen Insel Korfu übermitteln. Er freue sich schon sehr auf die neue Saison beim KFC, sagte Bachmann.