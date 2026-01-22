Vertrag um zwei Jahre verlängert

Der TSV Wolfsanger hält an seinem eingeschlagenen Kurs fest: Patrick Gries bleibt Cheftrainer der „Wölfe“ und hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert.

Die Entscheidung ist das Ergebnis von Gesprächen, die bereits im November des vergangenen Jahres begonnen hatten. „Nachdem im November letzten Jahres erste lockere Gespräche stattgefunden hatten, waren wir uns Anfang Januar schnell einig, dass der vor zweieinhalb Jahren eingeschlagene Weg genau der Richtige für unseren Verein ist“, erklärte Abteilungsleiter Patrick Gerke in einem Statement des Vereins. Die Verlängerung bedeute für die „überwiegend jungen Spieler“ vor allem Stabilität – „gerade auch im Hinblick auf die persönliche Weiterentwicklung“.

Auch Gries betonte die Bedeutung des Rückhalts im Klub. „Ich freue mich weiterhin bei den Wölfen zu bleiben. Die Rückendeckung ist enorm und wir haben zusammen schon den ein oder anderen Stein beiseite geräumt“, sagte der 43-Jährige. Seine Zielsetzung formulierte er klar: „Ich werde weiterhin alles geben, um mit der Mannschaft erfolgreich zu sein und uns in der Gruppenliga zu etablieren.“