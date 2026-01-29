Vertrag mit Luis Karaqi aufgelöst - auf nach Braunschweig!

– Foto: Eintracht Braunschweig

Der VfV Borussia 06 Hildesheim und Luis Karaqi gehen in der laufenden Saison getrennte Wege. Der Vertrag mit dem 19-jährigen Defensivspieler wurde in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Karaqi wird in der Rückrunde nicht mehr für die Domstadtelf auflaufen, sondern für die U23 von Eintracht Braunschweig

Luis Karaqi war im Sommer aus der U-19 von Hannover 96 an die Pottkuhle gewechselt. Der Start in seine Zeit beim VfV 06 verlief jedoch unglücklich. Bereits im ersten Testspiel der Vorbereitung gegen die FSV Schöningen zog sich der Rechtsverteidiger eine schwere Verletzung zu und fiel anschließend mehrere Monate aus.

Insgesamt kam Karaqi in der Hinrunde lediglich auf vier Einsätze. Durch die lange Pause gestaltete sich der Anschluss an den Oberliga-Kader zunehmend schwierig.