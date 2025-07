Vertrag in Jena: Probespieler überzeugt

Der 22-jährige, in Köln geborene, zentrale Mittelfeldspieler, der in der vergangenen Woche ein Probetraining beim FC Carl Zeiss Jena absolvierte und im Zuge dessen die beiden Vorbereitungsspiele gegen den 1. FC Nürnberg II und den 1. FC Schweinfurt 05 bestritt, wusste die sportlich Verantwortlichen des FCC zu überzeugen und unterschrieb am heutigen Mittwoch einen bis Sommer 2027 laufenden Zweijahresvertrag an den Kernbergen.

Aghatise, der seine fußballerische Ausbildung in den Nachwuchsakademien von Manchester United, Manchester City, Stoke City und Derby County genoss, sammelte erste Profi-Erfahrungen in der englischen Championship sowie zuletzt in der National League bei Hartlepool United, war aber zuletzt ein Jahr vertragslos.